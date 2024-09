Reazione a catena, le Volta Pagina trionfano ancora: ecco montepremi da sogno

08 settembre 2024 a

Domenica 8 settembre è andata in scena una nuova puntata di Reazione a catena, il quiz show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Tornano anche le Volta Pagina, un trio composto da Rosa, Anna Laura e Antonella. Loro vengono da Reggio Emilia e hanno scelto questo nome perché amano leggere. A sfidarle, invece, ci sono le Destra e Manca, un team composto da Claudia, Pamela e Michela. Sono tre sorelle cagliaritane e hanno deciso di chiamarsi così perché il loro cognome è "Manca".

Nonostante l'ottima prova delle Destra e Manca, le Volta Pagina si confermano campionesse di Reazione a catena. Le tre arrivano all'Ultima catena con un bel montepremi: 92mila euro. Ma, una volta giunte all'Ultima parola - e dopo aver acquistato il Terzo elemento - il bottino è sceso a 11500 euro. non una brutta cifra, se si considera l'andamento delle ultime puntate. Per portarselo a casa dovevano trovare un termine che quadrasse tra "Formula" e "Caso". Dopo un piccolo consulto con le amiche e colleghe, Anna Laura prova a dire: "Combinazione". Risposta esatta, estasi in studio.

Intanto sui social, gli utenti festeggiano la vittoria delle Volta Pagina e la conquista del succoso montepremi. Ma c'è anche chi ironizza sui fan di Reazione a catena. Peter, per esempio, su x scrive: "Devo preoccuparmi? Sento mia moglie in cucina che da le soluzioni a “Reazione a Catena”…domani la convinco ad andare dal medico".