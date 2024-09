L'Italia s'è desta: ecco come svettano gli ascolti

Klaus Davi 09 settembre 2024 a

la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (“Francia - Italia”) Ieri vituperato, oggi lodato. Il CT Luciano Spalletti, criticatissimo per la prestazione degli Azzurri agli Europei, è tornato eroe nazionale, almeno per una sera. Al punto che la Gazzetta dello Sport titola «L'Italia s’è desta e sta con Spalletti. Ma piedi per terra». Certo, questa vittoria in Nations League non rimedia alla figuraccia fatta in Germania a fine giugno, ma forse ci insegna che dobbiamo esser più prudenti e pazienti. E a giudicare dai titoli transalpini, con L’Équipe che parla di «Francia surclassata da un’Italia più coerente e concreta», un po’ questo successo ci riscatta. Intanto la Nazionale ha giovato al Paese in termini di reputazione e di affidabilità sulla stampa estera in un momento non facile. E ha fatto bene agli ascolti di Rai 1 che in prime time ha segnato 5.567.000 spettatori col 31.1% di share. Dalla curva Auditel si nota che il match ha superato il 35% di share dopo il terzo gol di Raspadori toccando il picco del 37% nei minuti di recupero. Una costante di Spalletti è la sua presa sui più piccoli: nella fascia 8/14 anni punte del 45% di share. Regioni al top sono state Toscana, Emilia Romagna, Campania, Calabria, Sardegna e Molise, tutte al 40%. Una boccata d'ossigeno sperando che il trend continui nella delicata partita con Israele di lunedì. Ma per ora godiamoci questo trionfo.