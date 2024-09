Reazione a catena, Giada gela Pino Insegno: "Potrei scoppiare a piangere"

13 settembre 2024 a

a

a

Venerdì 13 settembre è andata in onda una nuova puntata di Reazione a catena, il quiz show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Tornano anche le Volta Pagina - il trio composto da Rosa, Anna Laura e Antonella - che ormai sono arrivate alla loro settima apparizione. Le tre ragazze vengono da Reggio Emilia e hanno scelto questo nome perché amano la lettura. A sfidare le campionesse ci sono i Piangi e Ridi, una squadra composta da Davide, Giada e Mario. Loro sono di Bologna e hanno scelto questa denominazione perché Giada è alquanto tragicomica. "Da un momento all'altro potrei scoppiare a piangere", ha esordito così a inizio puntata la giovane ragazza.

L'esperienza ha contato più della voglia di vincere. Le Volta Pagina si riconfermano le campionesse di Reazione a catena. Arrivate all'Ultima catena, le tre emiliane avevano accumulato un bottino di tutto rispetto: ben 115mila euro. Ma, dopo essere giunta all'Ultima Parola e aver acquistato il Terzo elemento, il montepremi è sceso a soli 7188 euro. Per portarseli a casa, le Volta Pagina dovevano trovare una parola che facesse da collegamento tra "Zero" e "Portiere". Dopo un breve consulto, Anna Laura ha tentato la sorte: "Piano". Risposta sbagliata, era "Pianterreno". Per questa puntata le campionesse restano a secco.

Reazione a catena, "cacciatele!". Valanga sulle Volta pagina: "Anna Laura è nera. Le altre due..."

Sui social, però, gli utenti si sono scatenati contro i Piangi e Ridi, giudicati non sufficientemente preparati per partecipare a Reazione a catena. Paolo, per esempio, utilizza una celebre frase tratta dal film Tre uomini e una gamba per attaccarle: "Non sono concorrenti, sono presi dalla strada".