Reazione a catena, rivolta contro le Volta Pagina: "Qual è il loro problema"

Giovedì 19 settembre è andata in onda una nuova puntata di Reazione a catena, il quiz show di Rai 1 condotto da Pino Insegnano. E sono tornate anche le campionesse: le Volta Pagina. Si tratta del trio tutto al femminile composto da Anna Laura, Rosa e Antonella. Le tre ragazze provengono da Reggio Emilia e hanno scelto questo nome per la loro squadra perché amano la lettura. A sfidarle, invece, ci sono i Pallonetti, un team - tutto al maschile -, formato da Walter, Giuseppe ed Emanuele. I tre ragazzi sono di Napoli e si chiamano così per la comune passione per il calcio

Le tre emiliane si sono rese protagoniste di una cavalcata inarrestabile. Basti pensare che conservano il titolo da ben dodici puntate. E, soprattutto, si sono già portate a casa la bellezza di 110mila euro. Una cifra stratosferica, che però non ha ancora convinto i telespettatori a casa.

Sui social, infatti, c'è una sollevazione popolare contro le Volta Pagina. Tanti amanti di Reazione a catena le considerano antipatiche o, comunque, non all'altezza dei concorrenti di altri qui. "Il problema di Reazione a Catena - scrive un account su X - rispetto a tutti gli altri quiz è che crea campioni antipatici, con cui è impossibile empatizzare. E soprattutto il gioco dell'Intesa Vincente non è un gioco che si presta - ha poi aggiunto - a far giocare il pubblico da casa".