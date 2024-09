Affari tuoi, Sara e la suocera? "Mani addosso". finisce in disgrazia

21 settembre 2024 a

Tra nuora e suocera mai mettere... un pacco. La protagonista della puntata di domenica di Affari tuoi, il quiz del'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, è Sara da Piangipane in rappresentanza dell'Emilia Romagna. Ad accompagnarla in studio l'ex pacchista, barista e sposata con Loris da 14 anni, è la mamma del consorte, la signora Mina. Boato del pubblico in studio, che forse prevede il peggio.

L'insolita coppia pesca il pacco numero 17 e la suocera, napoletana di nascita ma romagnola d'adozione, si dice "non scaramantica". Beata lei, perché la serata regala pessime notizie.

Sara e Mina infatti tornano a casa a tasche vuote, dopo una partita giocata all'insegna del rischio e conclusa, male, con la Regione fortunata. "Che brutto dev'essere non vincere proprio nulla... Mi spiace per Sara", conferma su X un telespettatore. "Rifiuti 20.000 €, poi 30.000 €, rifiuti ultimo cambio dato per pietà e torni a casa con 0!", "Queste due a fine puntata saranno arrivate alle mani", azzarda un altro utente. "Secondo me Sara stasera doveva andare dritta seguendo i suoi pensieri, e chissà".

Alla fine, le due concorrenti si dividono anche sulla Regione fortunata e tanti sottolineano "l'errore" di Sara, impermeabile ai consigli della suocera e del super esperto consultato da De Martino tra il pubblico, il celebre Lupo. "Nooo glielo aveva detto la Sardegna", "Anche il Piemonte è uscito 2 volte in questa stagione", "La suocera durante la pubblicità: 'È la Sardegna è la Sardegna è la Sardegna è la Sardegna è la Sardegna è la Sardegna'", "Lupo ormai talmente esperto del gioco che azzecca sempre pure la regione fortunata", "Lupo sei un mago". Sara, purtroppo per lei, no.