Reazione a catena, le Volta pagina vincono 126mila euro ed è il caos: "Basta, porc***a, i cog***i come noi"

24 settembre 2024 a

Con una parola, "Nominale", le Volta pagina si portano a casa 126mila euro scatenando il caos a Reazione a catena, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno. In studio, è il delirio: standing ovation con le supercampionesse che crollano letteralmente. Anna Laura e Rosa si accasciano e ridono, Antonella perde la sua espressione imperturbabile e scoppia a piangere. Ma fuori, sui social, è una valanga di accuse e sospetti.

"126.000 euro, Ci ripigliamm tutt chell ch'è o nuost", commenta su X una telespettatrice citando Gomorra e ricordando tutte le puntate precedenti in cui per errori, sfortuna o sviste degli autori le tre concorrenti hanno solo sfiorato il montepremi. Ma è una posizione decisamente minoritaria. Quasi tutti gli appassionati, infatti, sono furiosi e sostengono che le campionesse siano state facilitate in maniera inaccettabile da una catena finale, per così dire, decisamente abbordabile.

"E i cog***i come noi che pagano il canone. Va bene vincerli ma meritando non regalando", si legge sull'ex Twitter. E ancora: "Catena finale veramente TROPPO facile,si vede che alla Rai piace regalare i soldi", "Ma basta! Lo capiscono anche i bambini: lo share va giù da far spavento e devono inventarsi qualcosa per tirare su i numeri! A spese dei contribuenti!! Vergogna!", "Queste 3 o conoscono qualcuno o la Rai ha bisogno di risollevare gli ascolti. Sennò non si spiega, catena che avrebbe chiuso anche un bambino di V elementare", "Una catena così semplice è imbarazzante. Quest'anno il livello dei concorrenti è basso. E cercano di fare vincere a tutti i costi per aumentare l' audience?", "Vi auguro una buona serata. Mi riaffaccio quando decideranno che è ora di mandarle via. Dopo questa ennesima porcata, diventa interessante anche guardare il soffitto per un'ora".

C'è anche chi le difende: "Ma fra tutti i disagiati che dicono 'glieli hanno regalati' ce n'è qualcuno che fra mezzoretta circa si vedrà 'Affari toni', dove notoriamente le vincite son date solo a chi brilla per intelligenza? Chiedo per un amico non disagiato", "Commenti esagerati, hanno raccolto quello che avevano lasciato nelle altre puntate. Piuttosto è la mancanza di avversari anomala", "Ma perché su questo social vi lamentate sempre? Siate felici perché vedere tre donne preparatissime vincere dovrebbe solo far gioire per loro", "Però se chiudo gli occhi con loro indovino al 90% l'intesa quindi sono brave brave. Essenziali e concise. Con altri un disastro"