Affari tuoi, De Martino impazzisce: urla e inizia a correre per lo studio

02 ottobre 2024 a

Si vince ancora, ad Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. E l'ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, mentre i concorrenti si abbracciano, impazzisce letteralmente, inizia a correre per lo studio per poi fiondarsi tra le poltroncine del pubblico presente. Al grido di "vieni qua", l'erede di Amadeus si carica in spalla il simpatico Lupo, uno degli "opinionisti-guru" più amati dai telespettatori, e lo porta a spallo al grido "daaaai", mentre si festeggiano i 44mila euro portati a casa.

Dartagnan, il soprannome del pacchista promosso a concorrente e uscito con le tasche piene di soldi, è il protagonista della serata e una sua confessione di fronte all'offerta del Dottore di "soli" 37mila euro, "Stefano io c'ho voja" diventa subito virale.

Così come il video in cui De Martino impazzisce. "Affari tuoi mi è sempre sembrato una scemenza di gioco, ma è indubbio che Stefano De Martino è bravo, empatico e allegro e lo conduce molto bene!", approva un utente su X. "Dategli l'Oscar, il Telegatto, il Grammy. Qualsiasi cosa. Non ho respirato per 2 minuti", "Miglior momento della puntata: Lupo a cavallo di Stefano".

E ancora: "La leggenda narra che stiano ancora girando per gli studi", "Stiamo vivendo il miglior Affari tuoi di sempre, queste edizioni saranno scritte sui libri di storia semplicemente Stefano De Martino", "Poi si chiedono perché Stefano vince le serate. È bravissimo, simpaticissimo e poi con Lupo e Tanat si arriva al Top".