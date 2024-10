Reazione a catena, pandemonio per i Belli al Buio: "Uscite il loro profilo Instagram"

03 ottobre 2024 a

a

a

Giovedì 3 ottobre è andata in onda una nuova puntata di Reazione a catena, il quiz show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Dopo innumerevoli puntate da dominatrici incontrastate, tornano le Volta Pagina. Le campionesse - un trio formato dalle bravissime Anna Laura, Antonella e Rosa, se la dovranno vedere con i Belli al Buio, un team composto da Angelo, Andrea e Alessandro. I tre ragazzi vengono da Roma e, visto il nome che hanno scelto per la loro squadra, hanno tutti il senso dell'umorismo.

Come in tutte le puntate, anche in quella di oggi i concorrenti si sono sfidati anche per indovinare le canzoni che gli autori di Reazione a catena hanno pensato per loro. Per l'occasione, il brano non era di quelli più semplici da indovinare. Si tratta di "Finiscimi", canzone portata nella scorsa edizione del Festival di Sanremo da Sangiovanni. Il cantante però è fuori dai riflettori da qualche mese. Il motivo? Ha deciso di prendersi una pausa dalla scena perché sta attraversando un brutto periodo.

Reazione a catena, "amore è duro?": Volta pagina, roba proibita

I social hanno applaudito la scelta della canzone di Sangiovanni a Reazione a catena. E si sono anche complimentati con le Volta Pagina che, oltre a essere bravissime nelle Catene, sono riuscite anche a indovinare il brano. Nonostante fosse recentissimo e non troppo conosciuto. "Finiscimi a Reazione a catena - ha scritto su X Angela - Bellissima canzone. Grazie Pino, ma soprattutto grazie Sangio per questo gioiellino". Ma c'è anche chi ha apprezzato la bellezza dei Belli al Buio. "Ma che boni gli sfidanti, uscite i profili Instagram", ha commentato invece un utente.