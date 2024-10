Reazione a catena, le Volta Pagina non ci sono più. L'ironia sui social: "Le hanno dato una buonauscita"

07 ottobre 2024 a

Colpo di scena a Reazione a catena. Come ogni giorno, il programma di Rai 1 condotto da Pino Insegno è andato in onda. Ma con una grossissima novità. Le Volta Pagina, nonostante abbiano vinto la scorsa puntata, non sono presenti in studio. Una scoperta che ha sorpreso tutti i telespettatori a casa. La spiegazione ufficiale del conduttore è che le tre ragazze non potevano più partecipare al gioco perché dovevano tornare a lavorare. Ma in tanti, invece, sembrano non crederci.

Sui social, il commento che appare di più è quello degli utenti che si chiedono dove siano finite le Volta Pagina. Le campionesse, dopo più di trenta puntate sul trono di Reazione a catena, avevano accumulato un bottino strepitoso: più di 300mila euro. Ma non avevano conquistato del tutto il cuore dei telespettatori. E c'è anche chi ha ironizzato sulla loro assenza. "Ok - ha scritto un utente su X -, la Rai ha pagato alle Volta Pagina la buonauscita e tutti contenti".

Reazione a Catena, "le campionesse non ci sono": l'annuncio-choc di Pino Insegno

Ma ci sono anche tanti telespettatori dispiaciuti per questa notizia. "Buonasera a tutti! Ora leggerò post di giubilo per l'abbandono delle Volta Pagina - ha scritto un utente su X - fino a ora la migliore squadra di questa edizione". Dello stesso avviso anche Simonetta: "Vedo che le Volta Pagina non ci sono più... mi dispiace, erano veramente brave, buon tutto Rosa, Anna Laura e Antonella".