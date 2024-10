Reazione a catena, le Volta Pagina si ritirano. E i social insorgono: "I soliti odiatori"

07 ottobre 2024 a

a

a

Anche noi siamo rimasti "smarriti" nell'apprendere che le Volta Pagina non parteciperanno più a Reazione a catena. Dopo più di trenta puntate ci eravamo abituati ad avviarci verso l'ora di cena guardando alla tv Anna Laura, Rosa e Antonella. Ma la vittoria di ieri, domenica 6 ottobre, per loro è stata l'ultima. A dare l'annuncio Pino Insegno, il conduttore del quiz show in onda su Rai 1. Le campionesse hanno abbandonato il trono per fare ritorno alla loro vita, al loro lavoro. E in tanti sui social si sono disperati.

"Dopo 30 vittorie di puntata e oltre 300 mila euro vinti, record di questa stagione, le Volta Pagina si ritirano imbattute da Reazione a catena. Sono la seconda squadra quest’anno a lasciare volontariamente, dopo le Stanghette", ha scritto su X l'account "Statistiche di Reazione a catena". Ma è davvero il lavoro il motivo che si cela dietro la loro scelta?

"Una buonuscita". Volta Pagina, perché sono sparite da Reazione a Catena: esplode il caso | Guarda

Nelle ultime settimane le Volta Pagina erano state prese di mira sui social. In tanti non sopportavano alcuni loro comportamenti durante le manche di Reazione a catena. E, forse, anche l'odio online ha spinto le Volta Pagina a cambiare, appunto, pagina per iniziare un nuovo capitolo della loro vita. "Che paese strano l'Italia dove regna incontrastata l'invidia per le più brave e preparate. Alla fine sono andate via per i soliti odiatori", il commento di un utente su X.