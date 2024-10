Casa a prima vista, l'orrore su Jacopo e Gaia: "Ti permetti pure di dirlo?", bufera sui gemellini milionari

08 ottobre 2024 a

a

a

Bufera social per la puntata di Casa a prima vista andata in onda ieri su Real Time. Ospiti i gemelli Jacopo e Gaia, studenti di Frosinone di 23 anni. I due ragazzi si sono rivolti agli agenti romani del programma televisivo per trovare una casa in cui vivere nella Capitale, così da non fare più i pendolari per motivi di studio. Molto chiare le loro richieste: un quadrilocale da 150-200 mq, attico/piano alto, 2 bagni indipendenti, cucina open space, cabina armadio, ampio spazio esterno. Possibilmente a Roma Nord, Parioli.

A scatenare la polemica è stato il budget di acquisto: al massimo 1.300.000 euro. I due ragazzi si sono anche raccontati un po' durante il programma. Jacopo ha detto di studiare giurisprudenza: “Per lo studio facciamo avanti e indietro, vorremmo una nuova casa a Roma per nostri spazi e per invitare qualche nuovo amico. Siamo molto attenti alle spese e anche alla suddivisione dei nostri compiti... Studio giurisprudenza perché voglio fare l’avvocato o il magistrato e voglio arrivare ai miei obiettivi”. La sorella Gaia, invece, ha spiegato di studiare Lingue: “Ma per il mio futuro voglio continuare il lavoro di mio padre, team manager di un team motociclistico".

Casa a prima vista, Jacopo e Gaia a 23 anni si presentano con 1,3 milioni: ecco di chi sono figli

I commenti comparsi sui social durante la puntata sono stati davvero duri e anche parecchio ingenerosi. “Tu pensa avere 23 anni, poter investire 1.300.000 euro del Papi in una casa ai Parioli e permetterti pure di dire “MH” quando uno ti chiede se ti piace una casa di questo genere", ha scritto per esempio un utente su X. Un altro invece: "Questi due si candidano seriamente come la coppia più antipatica da quando esiste la trasmissione”. E ancora: “Hanno ammazzato i genitori per avere 1300K per casa?”. Critiche e polemiche a parte, la puntata con protagonisti i due gemelli ha stabilito un nuovo record su Real Time: è stata seguita da 894.000 spettatori col 4,2% di share.