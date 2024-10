Ballando con le Stelle, Ossini sbotta contro la Lucarelli: "Ma che ca*** è?"

12 ottobre 2024 a

Si respira aria tesa a Ballando con le Stelle. Qui, su Rai 1, a gettare benzina sul fuoco è Massimiliano Ossini. Il conduttore televisivo sembra non aver preso bene i giudizi della giuria, in particolare quello di Selvaggia Lucarelli. Nel mirino i voti dati ad Alan Friedman, anche lui concorrente del programma condotto da Milly Carlucci. Per Ossini, infatti, si tratta di un punteggio troppo alto rispetto a quello che si meritava. Nella seconda puntata Friedman ha ottenuto 31 punti contro i 23 di Ossini.

"Non puoi dare 6 perché è andata contro Zazzaroni, perché hanno litigato. Ma che c**zo di voto è, dai, ho ballato 100 volte meglio!", ha tuonato in riferimento a presunte tensioni tra Lucarelli e Ivan Zazzaroni. E Sonia Bruganelli sembra pensarla allo stesso modo, tanto da imputare ai membri della giuria la volontà di cercare troppa visibilità e di voler essere i veri protagonisti della serata: "Ma perché loro vogliono essere protagonisti… è quello".

Lo scontro però non è solo in pista. Anche sui social si confronta chi è dalla parte di Ossini e chi è invece dalla parte della giuria di Ballando. Quanto basta a far pensare che nelle prossime puntate ne vedremo delle belle.