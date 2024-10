Affari tuoi, Adriana mente sul mutuo e litiga con il figlio. De Martino esce dallo studio

15 ottobre 2024 a

La casalinga felice, Adriana da Porto Recanati, rappresentante delle Marche, si presenta con un plissé agli spettatori in studio ad Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Ed è subito spettacolo.

"Se stasera vedete dei gufetti sopra i pacchi, piccole creazioni fatte da lei con le sue mani. Il gufetto deve gufare quei pacchi là", spiega De Martino. Madre di tre figli, "due normali, Matteo e Alessio, e uno peloso, Imma", l'ex pacchista è accompagnata in studio da Matteo, "il meno peloso... Diciamo una via di mezzo".

"Sono un rappresentante vendite - spiega il ragazzo -, ma sono anche un cantante metal". "Oddio, a me piace il liscio e sento questo in camera, 'ohhhh', ma che stai a fare? Ma che è?", rivela la madre, con fare ruspante. Tutta la puntata è all'insegna della simpatia, fino al finale clamoroso.

Mamma e figlio arrivano a 3 pacchi dalla fine con un rosso, il più ambito da 300mila euro, e due blu che più blu non si potrebbe, 5 e 10 euro. Il confine tra la gloria assoluta e la beffa più atroce è sottilissimo, e anche per questo il Dottore più giocare al ribasso nella sua offerta.

"Avete un mutuo?", chiede De Martino al telefono con il Dottore. "Sì", "Può dire la cifra?", "320mila euro - risponde secca Adriana -, che non è vero", si corregge agitando l'indice. Matteo protesta e la mamma si difende, "ma non posso...". E intanto De Martino, sconvolto, ripete "ma come?" e si allontana, facendo per uscire dallo studio per protesta. E la breve clip diventa, ovviamente, virale su X nel giro di pochi minuti.

Alla fine, i gufetti porta-fortuna di Adriana funzionano davvero: la concorrente marchigiana accetta l'offerta da 32mila euro, per poi scoprire che nel pacco che aveva in mano c'erano appena 10 euro. Ed esplode la festa.