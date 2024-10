Casa a prima vista, ecco dove vive Corrado Sassu: ma davvero?

18 ottobre 2024 a

a

a

Corrado Sassu apre le porte della sua abitazione. L'agente romano di Casa a prima vista, il programma di Real Time, mostra ai suoi fan dove abita. "Ma in che casa vive un agente immobiliare? Questa è la casetta dove vivo, ma è ancora da terminare, l’ho presa da poco", scrive Sassu su Instagram. E ancora: "Visto che me l'avete chiesto in molti…. benvenuti a casa mia! Ovviamente mi sono permesso di stare in divisa da casa. Qui c'è la zona pranzo, con il tavolo che si allarga. Sono abituato a fare molte cene e a ricevere persone perché ci piace e qua c'è una delle zone di casa che mi piacciono di più, di cui vado molto fiero, di questo tappeto e di questi puff che vengono dalla Francia. Qui c'è un camino a bioetanolo".

Poi la telecamera si sposta e prosegue la visita: "E questa è una delle cose più belle di casa mia - dice mostrando la vista dal terrazzo -. Vengo qui e guardo verso il mare verde". Successivamente si passa alla cucina: "È uno dei miei regni perché ormai dovreste averlo capito, mi piace molto cucinare. E qua ci sono i vasetti dove tengo le cose con cui faccio colazione". Insomma, una casa all'altezza di un agente immobiliare.