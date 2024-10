Alan Friedman contro Selvaggia Lucarelli: "Una bulla di Civitavecchia"

22 ottobre 2024 a

Alan Friedman nell'occhio del ciclone. Da concorrente di Ballando con le Stelle, il gironalista statunitense si sta facendo riconoscere per i suoi numerosi litigi. Proprio in queste ore non è passata inosservata una provocazione indirizzata a una delle giudici del programma di Rai 1: Selvaggia Lucarelli. Tutto ha avuto inizio dall'acceso dibattito avvenuto durante Domenica In, dove lo stilista e giurato Guillermo Mariotto aveva definito le sue uscite "pagliacciate". Una volta tornato a casa, il giornalista ha pubblicato un post che ha ulteriormente alimentato la polemica, condividendo un commento di un utente che attaccava la Lucarelli definendola "una bulla di Civitavecchia".

Parole forti che alimentano le voci che circolano da giorni. Stando a Davide Maggio, infatti, la situazione dietro le quinte sarebbe incandescente. Addirittura la Rai, prima dell'ultima puntata, avrebbe chiesto la squalifica di Friedman dopo la lite con una donna dello staff del programma. "Quello che è accaduto è stato visto da molte persone, che possono confermare i fatti", ha riportato l'esperto televisivo aggiungendo che la produzione era stata informata dell'accaduto e avrebbe chiesto la rimozione del concorrente prima della puntata successiva.

"Come ti permetti?". Alan Friedman, cos'è successo veramente dietro le quinte a Ballando

D'altronde, Maggio ha specificato che si è trattato di "una cosa grave, una cosa delicata. Per quello che mi è stato riferito da più persone è stata una cosa bella forte. Delle arrabbiature ci possono stare, ma c’è modo e modo". Ma Friedman, dopo la condivisione del post sulla Lucarelli, sembra non aver imparato la lezione.