Amici, Maria De Filippi ad Amadeus: "Perché devo ringraziarti pubblicamente"

"Devo ringraziarti pubblicamente per le volte in cui a Sanremo hai scelto di ospitare ragazzi usciti da questo talent": Maria De Filippi lo ha detto ad Amadeus nella puntata di Amici andata in onda oggi, domenica 27 ottobre, su Canale 5. L'ex direttore artistico di Sanremo è stato ospitato come giudice della gara di canto tra gli allievi. Ai ringraziamenti della padrona di casa, Amadeus ha risposto: "Questo talent dà l’occasione ai ragazzi di stare al centro della scena, di imparare e di fare liberamente quello che sentite. Questo talent è fortissimo, siete nel luogo ideale per poter crescere. Quindi io tante volte ho attinto con grande piacere”.

“Grazie ancora... - ha proseguito la De Filippi - e poi abbiamo visto gli aspetti musicali della tua carriera ma potremmo parlare degli albori con l’intrattenimento. Quanti anni avevi quando hai iniziato?”. “17 anni con la radio - ha risposto lui - la musica e i quiz sono stati i miei amori. Devo molto a Lorella (Cuccarini, ndr) perché quando facevo il DJ mi facevano fare solo programmi musicali e un giorno degli anni 90 mi chiama Lorella per fare Buona Domenica, quindi ho un grande affetto”.

La conduttrice ha spiegato di averlo invitato approfittando dell’uscita del suo libro: "Mi fa molto piacere che tu sia qua”. “C’è tutto, 5 anni di Sanremo, tante cose che il pubblico non conosce: momenti di allegria e di tensione”, ha detto Amadeus parlando del suo libro. "C’è anche la vita privata…”, ha aggiunto la De Filippi. E il collega ha confermato: “Sì, il palcoscenico mi ha cambiato la vita e auguro a quei ragazzi che accada lo stesso”. Infine, sulle esibizioni degli allievi di Amici, Amadeus si è espresso con grande onestà: "Io non sono un maestro di canto ma un appassionato di musica. La ascolto sempre, giorno e notte. E faccio radio".