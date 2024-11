Affari Tuoi, Matteo perde 300mila euro? Nonna Adriana: "Colpa mia"

04 novembre 2024 a

Matteo dalla Liguria è stato il protagonista della puntata di Affari Tuoi andata in onda ieri, domenica 3 novembre, su Rai 1. "Lavoro a Milano, faccio su e giù. Quando vado a Milano sono ospite di una persona importante, mia nonna Adriana", ha spiegato il pacchista al conduttore della trasmissione, Stefano De Martino. Con lui in studio c'era proprio la nonna, un'ex maestra delle elementari, che ha raccontato: "Insegnavo tutte le materie e adesso do ripetizioni ai figli dei miei ex alunni ma solo a quelli simpatici".

Quella di Matteo e nonna Adriana è stata una partita piuttosto movimentata: all'inizio hanno eliminato i pacchi più pesanti, ovvero i rossi, ma allo stesso tempo hanno anche sfoltito anche la lista dei blu, i pacchi meno importanti. Durante la puntata, nonna Adriana ha ricevuto parecchi complimenti dai telespettatori che commentavano la partita su X. In molti hanno apprezzato le sue battute e la sua gioia. "Se c'è un numero che ha un significato importante per me? - ha detto Adriana a De Martino -. Certo che c'è, è il 16 ma siamo in fascia protetta e non posso dire il motivo". A quel punto tutto lo studio è scoppiato a ridere.

Alla fine della loro partita, poi, Matteo e Adriana si sono trovati con 10mila euro da una parte e 300mila dall'altra. Il dottore, allora, ha offerto loro 50mila euro e il concorrente - dopo un confronto con la nonna - ha detto: "Perché offrirmi 50mila euro se li ho appena eliminati dal tabellone? Il 17 ha un significato per me. Tempo fa sarei andato avanti, ma ora sento di dover accettare l'offerta. Mio fratello, prima di partire, mi ha detto di tenere il 17, un'altra persona mi ha segnalato il numero 17. Per questo ho deciso di giocare con questo". Matteo, comunque, ha poi deciso di accettare l'offerta. Purtroppo però dopo ha scoperto che nel suo pacco c'erano 300mila euro. E la signora Adriana subito ha commentato: "È colpa mia".