Affari tuoi, la mamma guarda il fondoschiena della figlia: il gesto che fa calare il gelo in studio

Mamma fuori controllo ad Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1. Nella puntata di domenica sera, 10 novembre, la concorrente è Nicole, ex pacchista in rappesentanza del Friuli Venezia Giulia.

Il padrone di casa Stefano De Martino introduce la ragazza proveniente da Gorizia: "Finalmente, dopo 20 puntate, si può togliere i tacchi. Lei non li ama però qui per una questione di forma, giustamente siamo tutti un po' eleganti. E ogni volta che mi vede mi fa: 'Non ce la faccio più'". "Ti dirò una cosa - prende la parola Nicole -, nel mio film preferito, Il Diavolo veste Prada: 'La moda non conosce comodità'". "Brava, infatti lei è anche un po' la nostra Anne Hathaway, di rosso vestita: guardate che bella", si complimenta il conduttore.

La concorrente, odontotecnica che nel tempo libero frequenta anche la scuola serale per potersi laureare in medicina, è accompagnata in studio dalla madre Tatiana. Una signora piacente, simpatica, dalla lingua sbarazzina e decisamente telegenica, con "i tempi" giusti.

"Com'è sta figlia?", le chiede De Martino. "Uno splendore!". "Uno splendore, una brava ragazza", conviene l'ex ballerino di Amici di Maria De Filippi. "No no ma è proprio brava brava. Ma brava in tutto, brava, bella...". "Speriamo anche a giocare ad Affari tuoi, vediamo...", la butta lì De Martino. E Tatiana lo prende in parola: "Vediamo...", quindi si china per dare una sbirciatina al Lato B della figlia, nello stupore generale. "Sì!".

"L'ha detto la mamma, l'ha detto la mamma", allarga le braccia De Martino facendo scartare il pacco a madre e figlia. "Signora, lei è stata proprio pedissequa: lei ha guardato dietro il cosiddetto, e poi ha scelto il pacco numero 16. Che nella smorfia indica proprio il cosiddetto!".

Alla fine Nicole arriva con due pacchi in ballo: 30mila euro e 1 euro, e in lacrime spiega di "aver vinto comunque. Amici, una bellissima esperienza, non mi dimenticherò mai chi c'era prima e chi c'è adesso. Un'esperienza indimenticabile". Anche i pacchisti si sciolgono.