L'Eredità, il pesante sospetto su Christian: "Lo vogliono far arrivare sempre in finale"

Christian, il pluricampione de L'Eredità, è tornato nello studio di Rai 1 per mantenere il titolo di numero uno del gioco. Marco Liorni, a inizio puntata, ha dedicato qualche secondo al suo concorrente. Memore delle vittorie passate - ha conquistato più di 200 mila euro nelle scorse puntate -, il conduttore ha lasciato il saluto iniziale ai telespettatori proprio a Christian: "Buonasera italiani". E, anche questa volta, si è portato a casa l'intero montepremi.

Ma non tutti i telespettatori sembrano gradire le performance di Christian. Alcuni infatti sospettano che il campione riesca sempre a vincere le puntate più per fortuna piuttosto che per abilità o furbizia. Christian - aveva scritto Paolo su X la scorsa sera - negli ultimi minuti di questa trasmissione è dotato di un mix di cul*** e bravura. Difficilmente battibile". Dello stesso avviso anche Daniele: "Cul*** del campione assurdo. Sempre allo spareggio o si salva per un secondo oppure come stasera becca una che spende tutti i secondi su una parola". O, ancora, Luca: "Questo ragazzo è un veggente, incredibile (appunto)".

C'è anche chi sospetta che dietro i trionfi di Christian ci sia una manina di qualche di potente. "Come se non lo avessimo capito che volevano far andare Christian in finale", ha commentati Antonietta su X.