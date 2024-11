Affari tuoi, Monica "27 puntate per finire così". Disastro, "e non diciamo boiate"

20 novembre 2024 a

"27 puntate a partecipare come pacchista per finire così... Per me non è corretto... Dovrebbero mettere pacchisti pagati che non giocano...". I telespettatori di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, si dividono: c'è chi si dispiace per Monica, la concorrente della Valle d'Aosta che dopo un mese "da veterana" pacchista ha finalmente l'opportunità di vincere i 300mila euro, e chi invece prende in giro lei e il marito Vincenzo, che la accompagna in studio, accusandoli di essere stati troppo passivi e poco previdenti, di fronte alle reiterate proposte del Dottore.

I due consorti, infatti, non mollano il pacco nonostante le varie offerte di "cambio". Alla fine, per marito e moglie finisce malissimo con soli 100 euro in tasca.

"Sono stati talmente poco coinvolgenti questi due che manco sono riuscita a dispiacermi per il finale", contesta una telespettatrice su X, l'ex Twitter, a botta calda. "Io dico, ma puoi stare tutto il tempo con le mani in tasca...", "Comunque ci sono dei concorrenti che a Stefano gliela fanno proprio sudare la pagnotta e nonostante ciò, sotto al 25% di share non scende mai. O è bravo o siamo tutti cog***i".

E ancora: "Non è che tutti questi cambi sono per aiutarli?", si domanda a metà puntata un appassionato. "Il Dottore non può essere così prevedibile, deve essere una mer***a", "Il bastardo ha vinto", "Il Dottore non ha ingannato proprio nessuno caro Stefano, anzi ha cercato ripetutamente di aiutarla proponendo il cambio. Non diciamo boiate". E c'è chi più banalmente regala un pensiero a Monica: "Poverina mi dispiace", "Peccato...". Purtroppo per la bella valdostana di origini calabresi, non ci sarà una prossima volta.