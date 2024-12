Affari Tuoi, Stefano De Martino si lamenta in diretta: "Troppo difficile"

18 dicembre 2024 a

Stefano De Martino a lezione di inglese. Il conduttore di Affari Tuoi, durante la puntata in onda martedì 17 dicembre su Rai 1, ha di fronte a sé il concorrente Marco e sua madre: un'insegnante di inglese. Maria, nata a Toronto, ammette di parlare "un po' molisano, un po' italiano, non ho perso l'accento canadese perché insegno inglese in una scuola privata quindi uso questa lingua tutto il giorno".

Ecco allora che Maria impartisce qualche lezione al conduttore. Accade nel momento di rifiutare l'offerta da 33mila euro. "È una cifra difficile da pronunciare, ho la zeppola", ironizza lamentandosi con la sua insegnante De Martino. Nel corso della puntata, colpito dalla simpatia della concorrente, il conduttore svela a Marco: "Sono innamorato di tua mamma".

In ogni caso quella di Marco e la madre è una partita a lieto fine. I due infatti rimangono in gioco con solo 50 e 20mila euro. Nonostante Lupo sia contrario alla scelta, mamma e figlio rifiutano il cambio offerto dal Dottore e vanno fino in fondo con il pacco numero 16. "Suo figlio è stato un punto di riferimento per tutti i pacchisti", ha voluto far sapere il conduttore sul concorrente molisano. Risultato? I due tornano a casa con 20mila euro e il conduttore esulta: "Avevamo ragione noi, alla faccia di Lupo!".