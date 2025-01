L'Eredità, "autori folli": cosa va in scena, scoppia la bufera

12 gennaio 2025 a

Ancora polemica a L'Eredità. Conclusa la puntata in onda domenica 12 gennaio su Rai 1, molti telespettatori si sono riversati su X, dove non hanno mancato di dire la loro. "Coltello fermo come contrario di coltello a serramanico?? Gli autori sono folli", si legge tra i commenti. E ancora: "Ma non ho capito il collegamento Coltello e poi ? E le altre?", si domanda qualcuno in riferimento alla Ghigliottina. Altri utenti invece ammettono: "Coltello fermo è la prima volta che ne sento parlare se non è inventato da qualche buontempone dell'Eredità". E c'è chi avanza un sospetto sulla vittoria di Giulio: "Secondo me gli autori pensavano che non avrebbe indovinato. Alla faccia loro!".

Non è la prima volta che gli utenti se la prendono con gli autori. È accaduto anche durante la puntata del 9 gennaio. Qui i telespettatori del quiz hanno contestato duramente la soluzione proposta alla Ghigliottina. Giulio, il concorrente in gara, ha giocato per 37.500 euro e scritto "Scheda" come risposta finale, ma la parola corretta era "Pulizia". Un abbinamento che molti hanno giudicato forzato, soprattutto in relazione a un termine che pare non aver convinto proprio nessuno.

#leredità

Coltello fermo come contrario di coltello a serramanico?? Gli autori sono folli. — Elen (@ElenCaSc) January 12, 2025