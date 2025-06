Gianfranco Butinar morto improvvisamente a 51 anni

Il mondo dello spettacolo piange Gianfranco Butinar. L'imitatore, comico e attore romano, è morto improvvisamente a 51 anni. L'ultima esibizione risale solo a pochi giorni fa in un locale della capitale. Stando a quanto condiviso sui suoi profili social, i funerali si terranno sabato 7 giugno nella chiesa di Ostia Lido Regina Pacis alle ore 15. Presenza costante in radio e tv, Butinar è noto per aver imitato oltre un centinaio di personaggi. Tra questi Bruno Pizzul, Franco Califano, Francesco Totti, Antonio Cassano. E ancora, Luciano Spalletti, Claudio Ranieri, Mario Balotelli e Maurizio Costanzo.

Tanti i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore. "Un vero artista, che non possiamo che ricordare col sorriso e l'allegria che l'hanno sempre contraddistinto", lo ricorda Rete Oro sulla pagina di Sport In Oro - La Domenica Sportiva dei Dilettanti dove era protagonista. Nella sua carriera ha collaborato con Radio Radio, ha partecipato a Rai dire gol, programma della Gialappa's Band (Radio2), in occasione dei Mondiali del 2002 e degli Europei del 2008 e Rai dire Sanremo nel 2003.