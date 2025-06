L'Eredità, "una tavolata di parenti ubriachi": clamorosa bufera dopo la puntata

Ad avere la meglio nella puntata di ieri, mercoledì 4 giugno, è stata appunto Biancamaria. La concorrente si è presentata alla Ghigliottina con la possibilità di vincere - e quindi devolvere, ben 40mila euro . Una volta osservate le 5 parole della manche - "Porta", "Donna", "Maradona", "Pazienza", "Sede" - la campionessa ha optato per il termine "Santa". E ha avuto ragione, dato che era proprio la soluzione esatta della Ghigliottina.

Serata fortunata per Bianmcamaria all' Eredità , il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni . Siamo alla terza puntata del cosiddetto torneo dei campioni dove, invece di concorrenti comuni, si sfidano i grandi protagonisti della stagione del gioco a premi che si è appena conclusa. Un esempio? Il grande Gabriele, che ha intrattenuto i telespettatori italiani per più di 30 puntate. Lo scopo è anche benefico: i vari montepremi vinti dai concorrenti saranno devoluti a enti benefici. Una splendida iniziativa voluta proprio dal conduttore Marco Liorni.

Oggi, mercoledì 4 giugno, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai

Intanto sui social, un telespettatore ha polemizzato con gli appassionati del gioco perché ritiene che l'Eredità sia piuttosto noioso: "Ma come cazz*** fate a guardare l'Eredità. È di una banalità imbarazzante. Sembra un gioco per una tavolata di parenti ubriachi alla vigilia di Natale. Il q.i necessario per rispondere è praticamente a livello scuole elementari. Ci ho provato ma dopo 3 minuti cambio canale".