L'Eredità, bufera dopo la puntata: "Qual è lo scopo del torneo dei campioni"

Oggi, mercoledì 4 giugno, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Come negli scorsi giorni, si è trattato di una puntata speciale, dato che si sono sfidati i super campioni di quest'ultima edizione del gioco a premi. "Eccoci, l'attesa è finita. terza partita del torneo dei super campioni de l'Eredità", ha esclamato il padrone di casa a inizio trasmissione. Subito dopo ha dato il bentornato a Giovanni, che ha vinto la scorsa serata. Con lui giocano come concorrenti Bianca Maria, Christian da Potenza, Laura, Katia da Napoli, Antonio, Gabriele da Massa Carrara. A vincere il torneo sarà il concorrente che avrà accumulato il maggior montepremi alla Ghigliottina.

Alla fine l'unica concorrente che è riuscita ad arrivare fino alla Ghigliottina è stata Bianca Maria. La nuova campionessa aveva la possibilità di portarsi a casa ben 40mila euro, il montepremi finale. Ma per farlo doveva trovare una parola che quadrasse con "Donna", "Maradona", "Porta", "Santa", "Pazienza". Dopo un minuto di attenta riflessione, la nuova campionessa ha preso il suo cartoncino e ci ha scritto: "Santa". Ed era proprio la risposta esatta.