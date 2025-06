Michael Schumacher, la confessione-choc: "Non sentiremo più parlare di lui"

"Michael Schumacher? Non ne sentiremo più parlare”. Sono parole che fanno un male tremendo, quelle pronunciate da Craig Scarborough, giornalista inglese che segue la Formula 1 da decenni e ha intervistato Michael molte volte: "Ho parlato con una persona a lui molto, molto vicina e mi ha appena spiegato questo — sono le sue parole al Sun — È in una posizione confortevole, per quanto possibile, considerando il suo stato di salute”. Le persone più vicine a Schumi del resto conoscono la verità, come Flavio Briatore, che qualche giorno fa ha parlato schiettamente delle condizioni di Michael: "Perché non sono mai andato a trovarlo? Se chiudo gli occhi lo rivedo sorridente dopo una vittoria, preferisco ricordarlo così piuttosto che disteso su un letto. Ma Corinna la sento spesso".

Scarborough, nel suo intervento al Sun, ha rivolto elogi sinceri per Corinna e i figli Gina e Mick: "La sua famiglia deve affrontare molte difficoltà — ha concluso — Fino a quando non hai assistito qualcuno, non credo che si possa comprendere l'aspetto emotivo e il carico anche fisico. Il fatto che abbiano avuto il coraggio di ritirarsi dalla vita pubblica e non cedere alla tentazione di fare esclusive, credo sia nobile, e spero che continuino così. Spero che possano trovare felicità nella situazione in cui si trovano. Micheal era un ragazzo a cui piaceva prendersi cura della propria vita privata, amava la sua famiglia. Ha fatto un sacco di cose belle".