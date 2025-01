La volta buona, Caterina Balivo sempre più seguita

Klaus Davi 20 gennaio 2025 a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi sul piccolo schermo.

CHI SALE (La volta buona) Partito per sostituire Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, La volta buona condotto da Caterina Balivo comincia a portare a casa risultati interessanti.

Nel primo anno di programmazione non ha superato la media del 15% di share, ma venerdì ha sfiorato il 19% nella seconda parte con picchi del 21%. La conduttrice sembra decisamente più a suo agio e anche l’articolazione del racconto è ora più accattivante.

Intendiamoci, parliamo di una fascia affollata come fosse un prime time: dirimpettai sono su Canale 5 le soap e la De Filippi con ascolti monstre (grazie al pubblico giovane gode di un significativo incremento sul fronte dei media digitali), le consolidate edizioni della Tgr e del Tg3 così come Rai 2 e Rete 4 agguerrite nel day time. Venerdì “sfilavano” davanti alle telecamere le testimonianze di Jane Alexander, che raccontava la sua nuova vita da mamma, Oriella Dorella, che apriva il suo cuore di donna tradita e umiliata da ex partner e la verve comica di Antonio Giuliani. Senza disdegnare talvolta la stretta attualità, Balivo si è lasciata contaminare dalla scuola della nostalgia inaugurata da Paolo Limiti negli anni ’90 mixandola con le confessioni stile Harem. Tutto con una maniacale attenzione al cluster femminile, che premia la scelta rasentando anche il 24% di share sul target.