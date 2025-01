Affari Tuoi, "come Al Bano e Romina insieme": clamoroso, cosa accade in studio

20 gennaio 2025 a

Una partita iniziata bene, ma finita nel peggiore dei modi. È accaduto ad Affari Tuoi in onda domenica 19 gennaio. Qui a giocare è Sara, concorrente della regione Friuli Venezia-Giulia, accompagnata dal fidanzato Simone. La partita inizia subito bene. Il pacco di Pasqualino Marajà contiene già 500 euro e va via un blu. Pacco successivo, il numero 12 di Freddie Mercury, Emilia Romagna: 20 euro. E così una sfilza di tiri fortunati. "Ho provato, nel vederli - ha subito esordito il Dottore al telefono con Stefano De Martino -, lo stesso stupore che ho provato quando ho visto Al Bano e Romina assieme". Prima offerta? 30mila euro. La coppia rifiuta: "Vogliamo giocare". Per richiamare la battuta, parte in studio la canzone "Felicità". Il Dottore offre quindi altri tre tiri.

Dopo diversi tiri con alti e bassi, la seconda offerta è un cambio. Una pratica consolidata da parte del Dottore. I ragazzi accettano il cambio e prendono il numero 3 della Campania. Una scelta azzeccata visto che il loro pacco, quello cambiato, conteneva un solo euro. Parte Rossetto e Caffè di Sal Da Vinci, grande festa. Bene il pacco successivo, via i 75 euro. La Liguria, pacco numero 13, contiene 100 euro. La partita si mette decisamente in discesa con 2 pacchi blu e 6 pacchi rossi. 35mila euro è l'offerta successiva, anche questa rifiutata.

Sul finire del gioco la situazione si complica. Davanti a Sara e Simone ci sono: 1 grappa, 200 euro e 200mila euro. Sara rifiuta l'offerta del Dottore che vale 25mila euro e va avanti per giocarsi il tutto per tutto. Viene scelto il pacco della Lombardia e perdono tutto: c'erano 200mila euro. A questo punto non resta che tentare il tutto per tutto con la Regione Fortunata. La coppia sceglie la Lombardia. Se la giocano con il Veneto: "O l'avete beccata o ci siete andati molto vicino". Purtroppo era il Veneto e perdono tutto.