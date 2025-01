L'Eredità, piovono insulti su Gionata: "Esperto in scippi", telespettatori increduli

24 gennaio 2025 a

a

a

Pubblico incredulo. Accade a L'Eredità, nella puntata di giovedì 23 gennaio. Qui, su Rai 1, i telespettatori non si capacitano di come non abbia potuto azzeccare la parola vincente il concorrente. A giocare Gionata. Il ragazzo di Mori (Trento)è riuscito a riconquistare il titolo di campione. Con lui, a disputare la partita oltre Shadia, c’erano Filippo di Firenze, Flavia da Roma, Maria Chiara da Brescia, e Alice e Antonio da Palermo. Ad arrivare al Triello insieme all’insegnate di filosofia sono state Alice e Flavia.

Proprio quest’ultima è riuscita ad accedere ai Cento Secondi insieme al prof, ma è stato lui ad avere la meglio con un filotto vincente strappato in extremis. Da qui le accuse degli utenti di X, che subito - ironizzando - lo hanno definito "un esperto di scippi". Ma non solo, perché arrivato alla Ghigliottina con le parole-indizio "Buona", "Musica", "Discoteca", "Fuoco" e "Chiamare".

"Era davvero semplice". Gionata fallisce la Ghigliottina? Deriso da tutti | Guarda

Per collegarle tra loro, Gionata ha scelto di rispondere con il termine "Luce". La soluzione corretta invece era "Palla", termine che in molti avevano azzeccato sui social. "Ok, stasera era arrivabile", commenta qualcuno. E ancora: "Stasera non troppo difficile…", "Vabbè, se è palla non era difficile", "Madonna Gionata ha un cu*o interdimensionale", "Gionata esperto in scippi!", sono solo alcuni dei tanti commenti al vetriolo.

Ok, stasera era arrivabile. Anche se io non c'ero arrivato da solo... #leredita — Amintore59 (@amintore59) January 23, 2025