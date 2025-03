Fedez stronca Elodie: "Quello che ha detto su Giorgia non ha assolutamente senso"

04 marzo 2025 a

Sanremo fa ancora discutere. Ospite di Pulp Podcast Marco Masini. Qui l'artista è tornato a parlare della kermesse musicale, conclusasi da poche settimane, con Mr. Marra e Fedez. Al centro il "segreto" per vincere. E Fedez, che proprio con Masini ha duettato, si è lasciato andare a uno sfogo. Destinataria? Elodie. La cantante ha puntato il dito contro la sesta posizione ottenuta nella classifica finale da Giorgia.

"È stato irrispettoso, mi ha fatto davvero inca**are" aveva affermato Elodie a Domenica In all'indomani della finale: "Ci deve essere rispetto per le carriere, non si può sentire. Dove stava il sostegno delle radio e dei giornalisti? Sembra sempre che le donne debbano fare le capriole, siamo sempre in minoranza perché non mi sembra che siamo abbastanza". Eppure per Fedez quella sollevata dalla collega è una "polemica iper sterile".

Ecco la "controclassifica" di Sanremo 2025: clamoroso colpo di scena, chi è primo

E ancora: "Io posso comprendere perché anche per me Giorgia doveva stare più in alto. Ma dire che sarebbe dovuto essere così per rispetto della carriera, non ha assolutamente senso. Allora partecipa Marco Masini o Vasco e li facciamo vincere. Tu valuti la canzone". Finite le polemiche, è stato Masini a raccontare quanto andato in scena sul palco dell'Ariston. L'artista ha cantato con Fedez Bella Stronza e ha definito il momento come "pazzesco": "Eravamo soli contro tutti e abbiamo insomma portato a casa un bellissimo risultato".