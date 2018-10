Da oggi l’azienda biofarmaceutica Dompé ha una nuova responsabile di produzione: Annaletizia Baccante, nata a L’Aquila nel 1969, è stata promossa a chief manufacturing officer. Laureata in ingegneria chimica, master in quality management, in possesso di certificazione Sixsigma black belt, ha una ventennale esperienza in ambito chimico-farmaceutico con crescenti ruoli di responsabilità in ambito industrial technology, manufacturing, industrial development e produzione, sino ad essere nominata nel 2010 direttore di unodei più importanti stabilimenti produttivi farmaceutici del centro Italia. All’interno di Dompé Annaletizia Baccante avrà la responsabilità della gestione della divisione manufacturing del gruppo, incentrata sul sito de L’Aquila. L’attività produttiva del sito Dompé a L’Aquila, che verrà diretta da Baccante, è specializzata sia nella produzione di forme farmaceutiche solide e liquide sia nella produzione di principi attivi biotecnologici, con la tecnologia del Dna ricombinante. L’attuale capacità produttiva è di oltre 50 milioni di confezioni l’anno, tra granulati e liquidi.