Si è riunito alla presenza del ministro della salute Giulia Grillo, il nuovo Consiglio Superiore di Sanità - il massimo organo di consulenza tecnico scientifico del ministro della Salute - con, all’ordine del giorno, l’elezione del presidente, dei due vicepresidenti e dei presidenti e vicepresidenti delle cinque Sezioni in cui è articolato. Il ministro Grillo ha espresso la sua soddisfazione per l’elezione del presidente Franco Locatelli, che rappresenta un’eccellenza italiana della medicina. “Spero di poter iniziare a lavorare quanto prima con il nuovo consiglio – afferma il ministro - perché i temi sono tantissimi ed è assolutamente necessario mettere l’indiscutibile professionalità dei componenti a disposizione delle problematiche sanitarie del Paese”. Dal canto suo il professor Locatelli si è detto "straordinariamente onorato della fiducia riposta nella mia persona dal ministro della Salute e da tutti i colleghi del Consiglio Superiore di Sanità, metterò al servizio di questa fondamentale istituzione tutte le mie capacità e la mia più incondizionata disponibilità a lavorare nel miglior interesse del Paese. Sono certo che, con il contributo determinante di tutte le componenti del Consiglio Superiore di Sanità, vi sarà modo di svolgere un servizio utile per rispondere nel modo più compiuto alle sempre più complesse sfide, anche biotecnologiche, che pertengono all'ambito sanitario e che connotano i tempi attuali e quelli prossimi venturi".

Il ministro si rivolge al Consiglio, oltre che nei casi espressamente stabiliti dalla legge, in tutti gli altri in cui vi sia da definire questioni di valenza tecnico scientifica prima dell’adozione di atti legislativi, regolamentari o amministrativi. Inoltre, il Consiglio ha una funzione propositiva relativamente a tematiche emergenti e di attualità per il 'Sistema' sanitario. Il Consiglio Superiore di Sanità è composto da trenta membri di nomina, in carica per tre anni, individuati in base alle loro altissime competenze nelle discipline in cui si articola la sanità pubblica italiana e ventotto membri di diritto. Alla riunione di insediamento sono stati eletti:

Presidente

Professor Franco Locatelli, direttore del dipartimento di Oncoematologia e terapia cellulare e genica dell'Ospedale Bambino Gesù di Roma

Vicepresidenti

Professoressa Paola Di Giulio, associato di Scienze Infermieristiche all’Università di Torino

Professor Paolo Vineis, ordinario di epidemiologia all'Imperial College di Londra

Sezione I

Presidente

Professor Bruno Dalla Piccola, direttore Scientifico dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

Vicepresidente

Professor Giovanni Scambia, direttore Scientifico della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli

Sezione II

Presidente

Professor Paolo Pederzoli, ordinario di Chirurgia Generale -Università degli Studi di Verona

Vicepresidente

Professor Luca Benci, ordinariodi Diritto Sanitario - Università di Firenze

Sezione III

Presidente

Professor Massimo Rugge, ordinario di Anatomia Patologica ed Oncologia - Università degli studi di Padova

Vicepresidente

Professor Carlo Foresta, ordinario di Endocrinologia - Università di Padova

Sezione IV

Presidente

Professor Vito Martella, ordinario di Malattie Infettive degli animali domestici – Università di Bari

Vicepresidente

Professor Mario Alberto Battaglia, ordinario di Igiene e Sanità Pubblica - Università di Siena

Sezione V

Presidente

Professor Giuseppe Remuzzi, direttore dell’IRCCS 'Mario Negri' di Milano

Vicepresidente

Professor Mario Barbagallo, ordinario di Geriatria – Università di Palermo.