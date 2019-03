Aipd: per il ‘Downtour’ una partenza capitolina

E' iniziata nella splendida cornice di piazza del Popolo a Roma, in occasione della Giornata mondiale della sindrome di Down del 21 marzo, il viaggio dell’Associazione italiana persone Down (Aipd), un tour di 37 tappe a bordo di un camper che attraverserà l’Italia. L’obiettivo? Continuare il percorso iniziato da Aipd 40 anni fa, per dare piena cittadinanza e pari opportunità alle persone con sindrome di Down, mostrandone e valorizzandone capacità e autonomia. Domenica 24 a piazza del Popolo, con il camper dell’Aipd, ci sarà anche l'attrice Martina Stella. Il camper riprenderà poi il suo viaggio, che si concluderà il 13 ottobre, sempre nella Capitale. Quella romana è stata una partenza in grande stile, all’insegna dell’impegno e della ‘rete’: sulle note della canzone ‘U are cool’, Philip Abussi di Mokamusic, una semplice coreografia è stata messa in scena dai partecipanti, in occasione del flash mob, che si è svolto in contemporanea in diverse città accompagnato dall’hashtag #citizenlikeyou. Per tre giorni il camper promuoverà incontri e fornirà informazioni sulla sindrome di Down e sulla storia e le attività dell’associazione.

Il DownTour. Questo viaggio ha un nome, ‘Downtour’, e un motto: “Da 40 anni combattiamo un’unica malattia: il pregiudizio”. L’equipaggio del camper cambierà ad ogni tappa, ma che sarà composto sempre da due persone con sindrome di Down, un operatore e un familiare. Ogni tappa sarà un incontro e uno scambio di informazioni e di esperienze, ma anche un momento di socialità e convivialità. In ogni città in cui sosterà, il camper con il suo equipaggio animerà almeno un evento sul territorio: una dimostrazione sportiva, un evento gastronomico, una conferenza, una testimonianza di vita. Le persone con sindrome di Down della località ospitante, sostenute dalla sede Aipd di riferimento, integreranno con propri interventi l’azione degli ospiti e li porteranno a conoscere la propria città ed il territorio circostante. Il camper stazionerà in zone centrali e molto frequentate, dove distribuirà materiale informativo e sarà a disposizione di chi volesse conoscere più da vicino questo mondo. Sarà anche un’occasione per raccogliere fondi a sostegno dell’associazione: a fronte di una libera donazione, sarà distribuito un gadget ricordo del tour. I diversi equipaggi che si avvicenderanno sul camper, tappa dopo tappa, terranno un diario di testi e immagini, che alla fine del viaggio sarà consegnato al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al Quirinale che da ormai venti anni accoglie i ragazzi dell’associazione per tirocini di formazione al lavoro.

I sostenitori del DownTour. Hanno offerto il proprio sostegno al DownTour: i produttori di macaron Cuorenero, la casa editrice Erickson e l’Associazione italiana chef, che aiuterà le sezioni Aipd ad organizzare eventi gastronomici nelle diverse tappe del tour. Testimonial dell'iniziativa è Lino Guanciale, che per il DownTour e il 40° anniversario di Aipd ha registrato due spot, uno televisivo e uno radiofonico. Qui il link allo spot televisivo: https://youtu.be/3YRTCrvlhds (MATILDE SCUDERI)