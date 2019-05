Torino: presentazione di ‘Una vita tranquilla’

A pochi giorni dalle celebrazioni per il 25 aprile – ricorrenza allora voluta dal Re Umberto II come data celebrativa della ritrovata Libertà –appare chiaro che del fenomeno della Resistenza si può e si deve continuare a discutere. Verrà presentato domani, sabato 4 maggio 2019 alle ore 10.30, presso l’hotel Diplomatic di Torino in via Cernaia 42, ‘Una vita tranquilla – La resistenza liberale nelle memorie di Cristina Casana’, volume edito da Rubettino che approfondisce il fenomeno della partecipazione dei liberali italiani alla liberazione del Paese. Nel corso dell’evento, promosso dall’ Unione monarchica italiana e dal Comitato per le libertà Edgardo Sogno, saranno presenti l’autrice, Rossella Pace, l’avvocato Salvatore Sfrecola, già presidente della Corte dei conti di Torino, il professor Francesco Forte, già ministro delle finanze, presidente del Comitato Edgardo Sogno, l’avvocato Alessandro Sacchi, presidente dell’Unione Monarchica Italiana e Piero Stroppiana, ultimo reduce della Brigata Partigiana Franchi.