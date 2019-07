FBF: all’Isola TiberinaAnima di Nanni Moretti

Serata aperta al pubblico dell’Ospedale Fatebenefratelli-Isola Tiberina all’Isola del Cinema - Spazio Tevere, mercoledì 24 luglio, ore 21.30, per parlare di nascita e genitorialità, con la proiezione gratuita del film ‘Aprile’ di Nanni Moretti. L’Ospedale dell’Isola Tiberina – 4 mila parti registrati ogni anno e punto di riferimento per il territorio – ‘scende’ sulla banchina del Tevere, grazie alla decennale collaborazione con L’Isola del Cinema, per raccontare ai cittadini, attraverso la pellicola del regista che narra la nascita del figlio, l'eccellenza ispirata all’accoglienza che da sempre contraddistingue l’Ospedale nell'assistenza materno-infantile.

Ore 21.30 – Introdurranno:

Giorgio Ginori, direttore de L’Isola del Cinema;

Stefano Michelini, direttore generale dell’Ospedale;

Costanza Cavuto, direttrice Sanitaria;

Antonio Ragusa, direttore della UOC di Ostetricia e Ginecologia;

Luigi Orfeo, direttore della UOC di Pediatria, Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale.

Ore 22.00 – Proiezione del film

Altre info: www.fatebenefratelli-isolatiberina.it