Un sito per il benessere sessuale'MioDottore' e Menarini partner

MioDottore – piattaforma specializzata nella prenotazione online di visite mediche e parte del gruppo DocPlanner – annuncia un importante progetto sviluppato con Menarini Group e dedicato al benessere sessuale maschile e della coppia: grazie a questa collaborazione, infatti, il nuovo portale Healthinessfortwo.it – che racchiude notizie autorevoli sulla salute sessuale e le relazioni di coppia – offre agli utenti la possibilità di reperire uno specialista e prenotare una visita in pochi clic. Il portale nasce con l’intento di affrontare patologie e problematiche legate alla sfera sessuale e superare timori e imbarazzi, stimolando la comunicazione su questi temi, nonché sensibilizzando sull’importanza di monitorare con regolarità la propria salute rivolgendosi a uno specialista. All’interno dell’homepage sarà disponibile l’area ‘Trova un medico’ realizzata in partnership con MioDottore. Semplicemente cliccando nella sezione dedicata e indicando la città di provenienza sarà possibile trovare - in modo rapido e anonimo - i medici specializzati in urologia, andrologia e sessuologia più vicini alla propria zona, attivi all’interno della piattaforma.

“Siamo entusiasti della nuova partnership con un gruppo farmaceutico come Menarini Group. Crediamo che iniziative di questo tipo siano importanti perché aiutano i pazienti a trovare rapidamente le informazioni di cui necessitano, attraverso fonti verificate e autorevoli – spiega Luca Puccioni, CEO di MioDottore – In uno scenario in cui sempre più le persone si affidano al web per ricercare contenuti e informazioni sulla salute – più di 3 italiani su 4 nel 2018, secondo un nostro recente studio condotto nel 2017 in sei differenti Paesi (Polonia, Turchia, Italia, Spagna, Messico e Brasile) prendendo in esame i dati di ricerche e prenotazioni registrate sulle piattaforme del Gruppo DocPlanner– piattaforme come MioDottore che consentono di cercare e prenotare una visita direttamente online, in qualunque momento e ovunque ci si trovi garantendo la massima trasparenza di recensioni e prezzi, sono un alleato insostituibile e affidabile per far fronte a qualsiasi imprevisto e per avvicinare medici e pazienti”.

MioDottore.it fa parte del Gruppo DocPlanner ed è la piattaforma leader al mondo dedicata alla sanità privata che connette i pazienti con gli specialisti ed è pensata per rendere l’esperienza sanitaria più umana. MioDottore.it offre ai pazienti uno spazio dove trovare e recensire lo specialista più adatto alle proprie esigenze e allo stesso tempo fornisce ai professionisti sanitari e ai centri medici utili strumenti per gestire il flusso di pazienti, migliorare l'efficienza e la propria presenza online e acquisire nuovi pazienti. Il Gruppo DocPlanner attualmente serve 30 milioni di pazienti e gestisce 1.5 milioni di prenotazioni ogni mese. Conta oltre 2 milioni di professionisti e circa 2.4 milioni di recensioni sui suoi siti in 15 paesi. L’azienda, fondata nel 2012 in Polonia, ad oggi si avvale di un team di 1000 persone con sedi a Varsavia, Barcellona, Istanbul, Roma, Città del Messico, Curitiba, Bogotá e Santiago de Chile. Arrivato in Italia nel novembre 2015, ha già registrato numeri record con oltre 210 mila dottori disponibili sulla piattaforma. (EUGENIA SERMONTI)

Per ulteriori informazioni visitare il sito: https://www.miodottore.it/