Sabato 12 ottobre alle 18.30 al Complesso Museale di San Francesco a Montefalco in Umbria, si terrà la cerimonia di premiazione della IV edizione del Premio A.I.NET – Associazione Italiana Tumori Neuroendocrini “Vivere la Speranza – amici di Emanuele Cicio”. Per la sezione “Migliore Idea”, il Premio per le donne … dalle donne 2019 verrà assegnato al direttore editoriale dell’Osservatorio Malattie Rare Ilaria Ciancaleoni Bartoli “per aver fondato la testata giornalistica O.Ma.R. – Osservatorio Malattie Rare, prima e unica agenzia giornalistica in Italia e in Europa dedicata alle malattie e i tumori rari. Scelta professionale che ha portato a una divulgazione scientificamente mirata delle tematiche inerenti alle malattie rare tra cui i tumori neuroendocrini - NET e le Neoplasie endocrine multiple - MEN di cui l’Associazione Italiana Tumori Neuroendocrini - A.I.NET si occupa da circa un ventennio”.

L’obiettivo del Premio, giunto alla sua IV edizione, è quello di portare all’attenzione della collettività donne famose che si sono distinte nel loro campo. L’Associazione A.I.NET, fondata da Adele Santini Cicio è, un’associazione di volontariato quasi esclusivamente al femminile. Oltre a sostenere la ricerca in campo medico, volge il suo interesse all’operato delle donne che si sono distinte per l’alto valore scientifico, l’impegno sociale, l’arte, la bellezza, la professionalità e la cultura. La cerimonia del premio, curato e ideato dalla vice presidente di A.I.NET Angela Celesti, avrà il seguente programma: il Premio alla carriera sarà consegnato alla professoressa Sofia Corradi da Enrique Baron Crespo, già presidente del Parlamento europeo spagnolo. Per la sezione professionalità in ambito sociale a Federica Angeli che sarà premiata dal magistrato Simonetta Matone; per la sezione medico – scientifica il premio andrà alla professoressa Maria Chiara Zatelli e sarà consegnato dal coordinatore scientifico di A.I.NET Piero Ferolla; premio migliore idea: Ilaria Ciancaleoni Bartoli premiata dalla dottoressa Mariapia Brizzi; premio giornalismo televisivo: Cinzia Fiorato che sarà premiata da Osvaldo Bevilacqua; il presidente della giuria Gianfranco Bartalotta, docente, direttore della rivista Teatro contemporaneo e cinema, premierà per la sezione “Piccole donne” le giovani attrici Ludovica Nasti e Elisa del Genio. (FABRIZIA MASELLI)