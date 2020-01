Pfizer Italia, il nuovo amministratore delegato è la finlandese Paivi Kerkola

Päivi Kerkola, finlandese, oltre 20 anni di esperienza nel settore farmaceutico e da cinque anni Amministratore Delegato di Pfizer Finlandia, è il nuovo AD di Pfizer in Italia. Sostituisce Massimo Visentin che, alla guida della filiale italiana da oltre sette anni, è stato chiamato, dallo scorso ottobre, a ricoprire un ruolo europeo con la nomina a Vice President Western Europe Cluster Lead, con responsabilità diretta di 11 Paesi. Päivi Kerkola, con formazione nel Business e nel Marketing internazionale, è da 16 anni in Pfizer, dove ha ricoperto diversi ruoli, sia in Finlandia che fuori, nel marketing, nelle vendite e nel customer management. È, inoltre, membro del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo di Pharma Industry Finland (PIF), l’Associazione industriale finlandese per l’innovazione farmaceutica. (ANDREA SERMONTI)