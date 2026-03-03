Leucemia mieloide acuta, il freno naturale: una nuova speranza

Immaginate le cellule del midollo osseo come auto su un’autostrada: nella leucemia mieloide acuta (AML) alcune di queste macchine accelerano senza controllo, causando caos e danni all’organismo. Per anni, scienziati e medici hanno cercato modi per fermare questa corsa improvvisata. Ma più che frenare le auto già sfrenate, una nuova ricerca punta a riaccendere il “sistema frenante” naturale delle cellule, un meccanismo che nella leucemia è spesso spento.

Al centro di questa scoperta c’è ZBTB7A, un gene oncosoppressore che agisce come un freno sulla crescita cellulare. Nei pazienti con AML, ZBTB7A risulta spesso inattivo o silenziato, permettendo così alle cellule leucemiche di proliferare senza limiti. Ripristinare l’attività di questo gene potrebbe quindi riportare equilibrio e rallentare la malattia.

La nuova ricerca, pubblicata il 25 febbraio 2026 su Science Translational Medicine, è guidata da Alexander Arnuk e colleghi, un gruppo internazionale di ricercatori impegnati nello studio dei meccanismi molecolari alla base dell’AML e di possibili strategie terapeutiche innovative. Arnuk e il suo team si sono concentrati proprio sul controllo epigenetico ovvero sui segnali che regolano l’accensione o lo spegnimento dei geni per capire come riattivare ZBTB7A nei pazienti in cui è stato silenziato.

Gli scienziati hanno scoperto che un enzima chiamato KDM4B agisce come un interruttore che spegne ZBTB7A intervenendo sull’architettura della cromatina, la struttura del DNA nella cellula. Bloccando KDM4B, è possibile rimuovere questo blocco e riportare in funzione il gene “freno”. Nei modelli sperimentali, in particolare in xenotrapianti derivati da pazienti, la riattivazione di ZBTB7A ha rallentato la progressione della leucemia, senza danneggiare le cellule sane del midollo osseo.

È come se i ricercatori avessero trovato il modo di ripristinare i freni a quelle auto impazzite, lasciando libere di muoversi le altre senza problemi. Questa precisione di intervento è particolarmente importante: nel trattamento dell’AML, molti farmaci attuali colpiscono sia le cellule tumorali sia quelle sane, causando effetti collaterali pesanti. Il nuovo approccio potrebbe invece offrire una terapia più mirata.

Ma chi è Alexander Arnuk, primo autore dello studio? È uno scienziato coinvolto in studi di ricerca traslazionale sul cancro, concentrato sui percorsi molecolari che controllano lo sviluppo e la progressione delle leucemie, con l’obiettivo di scoprire nuove strategie terapeutiche basate sulla biologia della malattia stessa. Lo studio pubblicato è frutto di una collaborazione tra diversi laboratori e specialisti nel campo dell’oncologia ematologica, mostrando come l’approccio multidisciplinare stia diventando sempre più cruciale nella lotta contro malattie complesse come l’AML.

Questa scoperta non è una cura immediata, ma rappresenta un passo avanti significativo: invece di limitarsi a colpire le cellule tumorali già attive, si interviene sui meccanismi di controllo naturale della cellula per riportarli in funzione. Ci vorranno ancora anni di studi clinici per capire se questa strategia sarà sicura ed efficace negli esseri umani, ma la prospettiva è chiara: aiutare le cellule a ricordare come frenare da sole potrebbe essere la chiave per combattere in modo più efficace la leucemia mieloide acuta.