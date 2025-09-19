Pif farnetica contro Giorgia Meloni: "Bombardiamo la Sicilia"

Pif, pseudonimo di Pierfrancesco Diliberto, regista di La mafia uccide solo d’estate e conduttore di Il Testimone, ha pubblicato, come ricorda Open, un video satirico su X (ex Twitter) per attaccare aspramente le dichiarazioni della premier Giorgia Meloni. Durante un comizio ad Ancona per le elezioni regionali nelle Marche, Meloni ha definito "sproporzionata" la reazione di Israele a Gaza. Pif, con ironia tagliente, propone un'idea assurda: "Ho avuto un’idea incredibile per sconfiggere la mafia. Bombardiamo la Sicilia!".

Spiega, nel suo delirio: "Lì c’è un mafioso? Bombardiamo. Lì ce n’è un altro? Bombardiamo. Magari morirà qualche siciliano non mafioso, ma l’importante è non arrivare a 60mila morti, perché solo allora la presidente del Consiglio parlerà di reazione sproporzionata". Ma Pif è un fiume in piena, estende il "piano" ad altre regioni mafiose: bombardare la Calabria per la 'ndrangheta e la Campania per la camorra, sempre con il limite di non superare i 60mila vittime per evitare critiche. Rivolgendosi al ministro degli Esteri Antonio Tajani, lo accusa di frasi di circostanza vuote: "Che sia un tamponamento o una bomba nucleare, dice “è una cosa grave”.