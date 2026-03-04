Diabete e frutta? Ecco come stanno (davvero) le cose

Chi ha il diabete deve dire addio alla frutta? È una delle domande più frequenti negli ambulatori e tra chi ha appena ricevuto una diagnosi. La risposta, nella maggior parte dei casi, è no. Ma per capirlo occorre fare un passo indietro e chiarire che cos’è il diabete e come funziona il nostro metabolismo.

Il diabete è una malattia cronica caratterizzata da un aumento persistente della glicemia, cioè della quantità di glucosio nel sangue. Il glucosio è la principale fonte di energia per l’organismo e viene regolato dall’insulina, un ormone prodotto dal pancreas che consente alle cellule di “assorbirlo” dal sangue.

Nel diabete di tipo 1 il pancreas produce poca o nessuna insulina. Nel diabete di tipo 2, la forma più diffusa, l’organismo produce insulina ma le cellule non rispondono adeguatamente, una condizione chiamata insulino-resistenza. In entrambi i casi, lo zucchero tende ad accumularsi nel sangue.

Se non controllata, l’iperglicemia nel tempo può danneggiare cuore, vasi sanguigni, reni, occhi e nervi. Per questo l’alimentazione riveste un ruolo centrale nella gestione della malattia.

La frutta è un problema? La frutta contiene zuccheri naturali, in particolare fruttosio, ed è quindi comprensibile che chi ha il diabete tema un aumento della glicemia. Tuttavia, equiparare la frutta ai dolci o alle bevande zuccherate è un errore. La frutta fresca è composta in gran parte da acqua ed è ricca di fibre, vitamine, minerali e sostanze antiossidanti. Le fibre, in particolare, rallentano l’assorbimento degli zuccheri, evitando picchi glicemici troppo rapidi. Questo significa che l’impatto metabolico della frutta intera è molto diverso rispetto a quello degli zuccheri raffinati.

Il Dott Fabio Gregu, biologo nutrizionista ci sottolinea che: “nel mio metodo la frutta viene scelta in base a indice glicemico, carico glicemico e risposta individuale. Via libera a frutti di bosco, mele, pere, kiwi e agrumi, in porzioni da 120–150 g, massimo 2 al giorno .La qualità e il momento di assunzione contano più della semplice eliminazione dello zucchero. La frutta non si consuma mai “a caso”: meglio al mattino o a metà mattina, abbinata a frutta secca o una fonte proteica. Questo approccio riduce il picco glicemico e migliora la gestione insulinica. Sconsigliato il consumo serale, soprattutto in soggetti con insulino-resistenza.” Il nutrizionista Gregu parlando di strategia alimentare più efficace per controllare la glicemia nel lungo periodo precisa che: “ Meglio puntare su stabilità glicemica quotidiana, non su restrizioni estreme. Ordine dei cibi, qualità dei carboidrati, ritmo dei pasti e attività fisica moderata ma costante nel tempo sono i pilastri. È la coerenza dello stile di vita, non la dieta perfetta, a determinare la salute metabolica”

Gli esperti concordano sul fatto che, salvo diverse indicazioni mediche, la frutta possa essere consumata anche da chi ha il diabete, in quantità moderate. In genere si consigliano due porzioni al giorno, distribuite nell’arco della giornata, evitando grandi quantità in un’unica occasione.Non tutti i frutti hanno lo stesso effetto sulla glicemia. Mele, pere, agrumi, kiwi e frutti di bosco tendono ad avere un impatto più graduale. Uva, fichi, banane molto mature o anguria, più ricchi di zuccheri semplici, vanno consumati con maggiore attenzione alle porzioni. Un consiglio spesso suggerito dai nutrizionisti è abbinare la frutta a una fonte di proteine o grassi “buoni”, come yogurt naturale o una manciata di frutta secca. Questa combinazione può contribuire a stabilizzare ulteriormente la risposta glicemica.

Il messaggio chiave è chiaro: il diabete non impone un’eliminazione totale della frutta, ma richiede consapevolezza e misura. In un’alimentazione equilibrata, la frutta resta un alleato della salute, anche per chi deve tenere sotto controllo la glicemia.