‘Ritratto dell’anima del mondo’, l’ultima fatica letteraria di Luca Sciortino

È appena uscito ‘Ritratto dell’anima del mondo. Saggio sulla realtà in parole e immagini’ (Editrice Il Torchio) di Luca Sciortino, docente universitario e firma di Panorama. Il libro, che contiene fotografie oggetto di una mostra fotografica itinerante, sarà presentato per la prima volta a Milano alla Libreria Bocca, Galleria Vittorio Emanuele II, 12, il 10 di Febbraio 2020 alle 17,30. Molti filosofi hanno sostenuto che l’universo ha un’anima, la cosiddetta anima mundi. Di questa idea sono state proposte diverse versioni a partire dalle cosmologie orientali e dal pensiero di Eraclito e Platone. Ci possiamo allora chiedere: quali sono gli eventi che suggeriscono l’esistenza dell’anima del mondo o rivelano alcuni dei suoi tratti? Come ci emozionano? Possono essere catturati da una fotografia? Nel suo saggio, Sciortino riflette su queste domande intrecciando filosofia, racconto di viaggio, poesia e critica dell’immagine. Ne emerge un avvincente racconto, corredato da bellissime fotografie, di come la bellezza muove la nostra immaginazione. Nella prefazione, Ludmilla Barrand, docente di Teoria dell’Arte all’École nationale supérieure des beaux-arts di Lione, scrive: “Oggi che la tecnica ha inaridito il nostro rapporto con il cosmo, non è mai stato così urgente rinnovare il dialogo con l’anima del mondo. È proprio a questo che ci invita Luca Sciortino: a una riflessione sul posto dell’uomo di fronte al cosmo, nutrita di filosofia e di curiosità”

Luca Sciortino scrive regolarmente articoli per il settimanale Panorama ed è professore incaricato all’Unitre di Milano in filosofia della scienza. Ha conseguito un dottorato in filosofia alla Open University (UK) ed è stato Research Fellow all’Università di Leeds. Ha vinto premi di scrittura, tra i quali il premio Voltolino per la divulgazione scientifica, è stato Armenise-Harvard Science Writer Fellow alla Harvard University ed è autore di articoli di ricerca su riviste internazionali come Erkenntnis e International Journal in Philosophy of Science. Il suo ultimo libro è Oltre e un cielo in più (Sperling & Kupfer).