Una pratica utilizzata da migliaia di anni nella medicina tradizionale cinese sta attirando sempre più l’attenzione della ricerca scientifica, studi recenti stanno cercando di spiegare come gli aghi possano influenzare il dolore, il sistema nervoso e le risposte dell’organismo. L’agopuntura è una delle pratiche più antiche della medicina tradizionale cinese infatti da migliaia di anni viene utilizzata per cercare di alleviare diversi disturbi, soprattutto il dolore, attraverso l’inserimento di sottilissimi aghi in specifici punti del corpo. Per molto tempo, in Occidente, questa tecnica è stata guardata con curiosità e anche con una certa diffidenza oggi, però, la ricerca scientifica sta cercando di comprendere meglio cosa accade realmente nell’organismo durante una seduta. Un approfondimento dedicato a questo tema è stato pubblicato sulla rivista scientifica PNAS che racconta come nuove ricerche stiano contribuendo a chiarire i possibili meccanismi biologici alla base di questa pratica millenaria, l’obiettivo è capire se e in che modo la stimolazione attraverso gli aghi possa produrre effetti misurabili sul corpo umano.

Una delle spiegazioni più interessanti riguarda il sistema nervoso, infatti quando un ago viene inserito nella pelle e stimola determinati tessuti, vengono attivate terminazioni nervose che possono trasmettere segnali al cervello e al midollo spinale. Questi segnali possono influenzare i meccanismi con cui l’organismo percepisce e regola il dolore, in particolare, alcuni studi hanno osservato il coinvolgimento degli oppioidi endogeni, sostanze prodotte naturalmente dal nostro corpo che contribuiscono a ridurre la sensazione dolorosa. Si tratta di un aspetto importante perché suggerisce che l’agopuntura potrebbe stimolare alcuni sistemi naturali di controllo del dolore, senza agire semplicemente come una tecnica di rilassamento. Un’altra area di ricerca riguarda la fascia, una rete di tessuto connettivo che avvolge e collega muscoli, organi, nervi e altre strutture del nostro organismo. La fascia non è semplicemente un rivestimento: è un tessuto dinamico, ricco di fibre di collagene e altre sostanze, che contribuisce al sostegno e alla comunicazione tra le strutture corporee. Secondo alcune ipotesi scientifiche, la stimolazione degli aghi potrebbe produrre effetti anche attraverso questo tessuto, influenzando le strutture circostanti e contribuendo alla trasmissione di segnali verso altre zone del corpo. Questa ipotesi è particolarmente interessante perché richiama, almeno in parte, il concetto dei meridiani della medicina tradizionale cinese, cioè i percorsi energetici attraverso i quali, secondo questa antica disciplina, circolerebbe il qi, l’energia vitale.

Naturalmente, i meridiani tradizionali non sono stati dimostrati come strutture anatomiche riconosciute dalla medicina moderna, tuttavia, il possibile ruolo dei tessuti connettivi rappresenta un interessante campo di ricerca. Le ricerche sull’agopuntura non riguardano esclusivamente il dolore infatti gli scienziati stanno studiando anche le possibili interazioni tra questa pratica, il sistema nervoso autonomo e i meccanismi che regolano alcune risposte dell’organismo allo stress. Il sistema nervoso autonomo, infatti, controlla numerose funzioni involontarie, come il battito cardiaco, la respirazione e alcune attività degli organi interni. Comprendere come la stimolazione attraverso gli aghi possa influenzare questi meccanismi potrebbe aiutare a spiegare alcuni degli effetti osservati durante gli studi sull’agopuntura.Non significa, però, che questa tecnica possa curare qualsiasi disturbo o sostituire le terapie mediche convenzionali infatti la medicina moderna incontra un sapere millenario.

Un altro aspetto interessante riguarda l’incontro tra la medicina tradizionale cinese e le nuove tecnologie occidentali ovvero la ricerca nel campo della cosiddetta medicina bioelettronica sta studiando come sia possibile intervenire sulle funzioni dell’organismo attraverso la stimolazione dei nervi e dei circuiti elettrici biologici. Queste conoscenze potrebbero contribuire a rendere l’agopuntura sempre più precisa, aiutando a comprendere quali punti stimolare, con quali modalità e per quali condizioni, come sottolineano gli studiosi citati nell’approfondimento pubblicato su PNAS, dimostrare i benefici clinici è importante, ma comprendere i meccanismi biologici che li producono può favorire una maggiore accettazione di questa pratica anche nella comunità scientifica. La ricerca sull’agopuntura è in evoluzione ma esistono evidenze di benefici per alcune condizioni, in particolare per determinati tipi di dolore, ma i risultati non sono uguali per tutti i disturbi e l’efficacia può variare da persona a persona. Un elemento importante è anche la sicurezza: quando viene eseguita da professionisti qualificati, con aghi sterili monouso e nel rispetto delle corrette procedure, l’agopuntura è generalmente considerata una pratica a basso rischio. Non è però priva di possibili effetti indesiderati. La vera novità è che la scienza sta iniziando a guardare all’agopuntura non soltanto come a un’antica tradizione, ma anche come a un fenomeno biologico da studiare. Gli aghi millenari della medicina cinese potrebbero nascondere meccanismi più complessi di quanto si pensasse, ma saranno ancora gli studi scientifici a stabilire con precisione quali benefici siano reali e in quali condizioni possano essere utili.