Non basta scoprire nuovi antibiotici infatti l’obiettivo è anche riuscire a trasformarli in cure efficaci e sicure. Una ricerca pubblicata su PNAS richiama l’attenzione su migliaia di molecole promettenti che potrebbero aprire nuove strade nella lotta contro le infezioni batteriche. La lotta contro i batteri resistenti agli antibiotici è una delle grandi sfide della medicina moderna, sempre più infezioni, infatti, diventano difficili da trattare perché alcuni batteri imparano a resistere ai farmaci utilizzati abitualmente. Per questo motivo la ricerca scientifica sta cercando nuove soluzioni. Una delle strade più interessanti riguarda i cosiddetti peptidi antimicrobici, piccole molecole biologiche che potrebbero diventare una nuova arma contro molti microrganismi responsabili delle infezioni.

A richiamare l’attenzione su questo tema è un contributo scientifico pubblicato sulla rivista internazionale PNAS, che sottolinea un aspetto importante ovvero non è sufficiente continuare a scoprire nuove molecole, ma bisogna investire maggiormente nello studio di quelle già individuate per capire quali possano davvero diventare farmaci. I peptidi antimicrobici, conosciuti con la sigla AMP, sono piccole catene di aminoacidi prodotte naturalmente da numerosi organismi viventi, svolgono una funzione di difesa contro batteri e altri microrganismi potenzialmente dannosi. A differenza di molti antibiotici tradizionali, che agiscono bloccando specifiche funzioni dei batteri, numerosi peptidi antimicrobici attaccano direttamente la loro membrana esterna. In pratica, alcune di queste molecole riescono a danneggiare la membrana batterica, creando delle aperture che compromettono la sopravvivenza del microrganismo.Altri peptidi, invece, agiscono su strutture e funzioni interne dei batteri, questa varietà di meccanismi rende gli AMP particolarmente interessanti per lo sviluppo di nuove strategie contro le infezioni.

Negli ultimi anni, l’intelligenza artificiale ha iniziato a offrire strumenti innovativi per individuare nuove molecole antimicrobiche. Grazie agli algoritmi, i ricercatori possono analizzare enormi quantità di informazioni biologiche e identificare sequenze di aminoacidi che potrebbero avere proprietà antibatteriche. Alcuni studi recenti hanno individuato potenziali peptidi antimicrobici nella bocca umana e persino in specie animali estinte, come il mammut lanoso, si tratta di scoperte sorprendenti, che dimostrano quanto l’intelligenza artificiale possa ampliare le possibilità della ricerca scientifica. Ma c’è un problema: trovare nuove molecole non significa automaticamente riuscire a trasformarle in medicinali.

Secondo il contributo pubblicato su PNAS, esistono già migliaia di peptidi antimicrobici potenzialmente interessanti, che attendono ulteriori verifiche e sviluppi, la priorità, quindi, dovrebbe cambiare: non concentrarsi soltanto sulla scoperta di nuove sostanze, ma dedicare più risorse alla valutazione di quelle già conosciute. Bisogna capire quali molecole siano realmente sicure per l’organismo umano, quali possano essere prodotte in modo affidabile e quali abbiano concrete possibilità di funzionare nei pazienti. L’intelligenza artificiale potrebbe aiutare anche in questa fase, selezionando i candidati più promettenti e orientando meglio il lavoro dei ricercatori.

Un altro aspetto interessante riguarda il possibile rapporto tra i peptidi antimicrobici e il microbiota, cioè l’insieme dei microrganismi che vivono normalmente nel nostro organismo e che contribuiscono al mantenimento della salute. Alcuni peptidi sembrano avere la capacità di agire contro determinati microrganismi senza danneggiare indiscriminatamente quelli benefici, questa caratteristica potrebbe essere importante per sviluppare trattamenti più mirati, anche se sono necessari ulteriori studi per confermarne le potenzialità.

Il problema della resistenza agli antibiotici, infatti, richiede soluzioni sempre più diversificate infatti quando i batteri diventano insensibili ai farmaci disponibili, diventa fondamentale disporre di nuove strategie terapeutiche. Il messaggio lanciato dalla ricerca pubblicata su PNAS è chiaro: la scienza non deve limitarsi a cercare continuamente nuove molecole, ma deve anche valorizzare quelle che ha già scoperto quindi il futuro degli antibiotici potrebbe passare anche da queste piccole molecole naturali e dall’intelligenza artificiale, ma la vera sfida sarà trasformare le scoperte di laboratorio in terapie sicure ed efficaci per i pazienti.