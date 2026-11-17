Nuova allerta alimentare in Italia per il possibile rischio di contaminazione da Salmonella, questa volta il richiamo riguarda una partita di pomodori datterini di origine siciliana, commercializzati con il marchio L’Ortofrutticola F S.r.l. e venduti in confezioni da 500 grammi. La segnalazione è stata pubblicata sul portale del Ministero della Salute, riguarda un preciso lotto di prodotto per il quale è stata rilevata una possibile contaminazione microbiologica. Una situazione che ha portato immediatamente l’attivazione della procedura di richiamo, con l’obiettivo di tutelare la salute dei consumatori ed evitare eventuali rischi legati al consumo dell’alimento. Nel dettaglio, il provvedimento interessa i pomodori datterini a marchio L’Ortofrutticola F S.r.l., confezionati in vaschette da 500 grammi. Il lotto da controllare è il numero 4406, identificabile anche attraverso il codice a barre EAN 8056590100820.

Il prodotto è stato realizzato dalla società Mediterranea S.n.c. di Milanese Rosanna & C., nello stabilimento situato in Contrada Fanello M.O.F. Box 50, a Vittoria, in provincia di Ragusa. La società commercializzatrice è invece L’Ortofrutticola F S.r.l., il motivo del richiamo è la possibile presenza di Salmonella spp. Nell’avviso non viene indicata una specifica data di scadenza o un termine minimo di conservazione.

La Salmonella è un batterio responsabile di infezioni alimentari che possono manifestarsi con diversi sintomi gastrointestinali, tra i disturbi più frequenti ci sono diarrea, febbre, dolori addominali, nausea e vomito. I sintomi possono comparire dopo aver consumato alimenti contaminati e avere un’intensità variabile a seconda delle condizioni della persona. Particolare attenzione deve essere riservata ai soggetti più vulnerabili, come bambini piccoli, anziani e persone con un sistema immunitario compromesso, per i quali un’infezione può comportare conseguenze più serie. È importante ricordare che un alimento contaminato non presenta necessariamente alterazioni visibili, anche quando i pomodorini sembrano freschi, hanno un buon odore e non mostrano segni di deterioramento, non è possibile escludere la presenza del batterio.

A seguito del richiamo, chiunque abbia acquistato i pomodori datterini appartenenti al lotto 4406 è invitato a non consumarli. La raccomandazione vale anche per chi ha già aperto la confezione o ha utilizzato una parte del prodotto, la confezione deve essere restituita al negozio in cui è stata acquistata, seguendo le indicazioni del punto vendita per ottenere la restituzione o il rimborso. Chi avesse già mangiato i pomodorini e dovesse manifestare sintomi riconducibili a un’infezione da Salmonella dovrebbe rivolgersi al proprio medico, soprattutto in presenza di febbre, diarrea persistente o altri disturbi importanti.

L’allerta riguarda uno specifico lotto e non tutti i pomodori datterini presenti sul mercato, per questo motivo è fondamentale controllare con attenzione l’etichetta della confezione, verificando il numero riportato sia proprio il 4406. Il richiamo rappresenta un’ulteriore occasione per ricordare quanto sia importante prestare attenzione agli avvisi di sicurezza alimentare pubblicati dalle autorità sanitarie, anche un controllo apparentemente semplice, come quello del marchio e del numero di lotto, può contribuire a prevenire rischi per la salute propria e delle persone che vivono in famiglia. Per ulteriori informazioni e per consultare i dettagli del provvedimento è possibile fare riferimento alla sezione dedicata ai richiami alimentari sul sito ufficiale del Ministero della Salute.