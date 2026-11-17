Una nuova frontiera della medicina è sempre più vicina infatti una terapia basata sulla tecnologia CRISPR potrebbe diventare il primo trattamento al mondo capace di modificare il DNA direttamente nell’organismo del paziente. I risultati a quattro anni dal trattamento sono incoraggianti e alimentano le speranze per il futuro delle malattie genetiche. Modificare i geni direttamente all’interno del corpo umano, senza dover prelevare le cellule del paziente per poi modificarle in laboratorio e reinserirle nell’organismo. Quello che fino a pochi anni fa sembrava un obiettivo lontano oggi potrebbe diventare realtà.

A raccontare questa importante novità scientifica è la prestigiosa rivista internazionale Nature, che ha riportato i risultati di una terapia sperimentale basata sulla tecnologia CRISPR-Cas9, una delle innovazioni più promettenti della medicina moderna. Il trattamento, sviluppato dall’azienda biotecnologica americana Intellia Therapeutics è stato progettato per contrastare una particolare forma di angioedema ereditario, una malattia genetica rara che provoca improvvisi episodi di gonfiore in diverse parti del corpo, compresa la gola. In alcuni casi, questi attacchi possono diventare molto pericolosi e mettere a rischio la vita del paziente.

Per comprendere il funzionamento della terapia, bisogna sapere che il nostro DNA contiene le istruzioni che regolano l’attività delle cellule e la produzione delle proteine necessarie all’organismo.Quando un gene presenta un’alterazione o produce una proteina in quantità eccessiva, possono svilupparsi alcune malattie. La tecnologia funziona come una sorta di forbice molecolare programmabile, capace di intervenire su specifiche sequenze del DNA. L’obiettivo è disattivare il gene responsabile della produzione della prekallikreina, una proteina prodotta principalmente dal fegato che contribuisce ai meccanismi coinvolti negli episodi di gonfiore. Riducendo la produzione di questa proteina, la terapia punta a diminuire drasticamente la comparsa degli attacchi conseguentemente la caratteristica più innovativa è che l’intervento genetico avviene direttamente all’interno dell’organismo, attraverso la somministrazione del trattamento al paziente, senza dover prelevare e modificare le sue cellule in laboratorio.

Come riferisce Nature, i dati diffusi da Intellia Therapeutics indicano che gli effetti della terapia continuano a essere presenti anche a quattro anni dal trattamento. Si tratta di un risultato particolarmente interessante perché suggerisce che una singola somministrazione potrebbe garantire benefici duraturi. Per le persone che convivono con l’angioedema ereditario, questa prospettiva potrebbe rappresentare un cambiamento significativo. Attualmente, infatti, molti pazienti devono seguire terapie continuative per prevenire gli attacchi oppure intervenire rapidamente quando si manifestano. Una terapia capace di agire direttamente sulla causa genetica della malattia potrebbe ridurre sensibilmente questo peso quotidiano.

Secondo Jonathan Bernstein, specialista in angioedema ereditario presso l’Università di Cincinnati e ricercatore coinvolto nello studio, i risultati osservati nel tempo sono rassicuranti e rappresentano un segnale positivo. Fino a oggi, la terapia è utilizzata per il trattamento dell’anemia falciforme e della beta-talassemia. Questo trattamento, però, richiede una procedura complessa: le cellule staminali del sangue vengono prelevate dal paziente, modificate geneticamente in laboratorio e successivamente reinfuse nell’organismo. Prima del reinserimento, il paziente deve inoltre sottoporsi a una chemioterapia intensa per preparare il midollo osseo ad accogliere le cellule modificate, parliamo quindi di un percorso impegnativo, costoso e che deve essere personalizzato per ogni singolo paziente.

La nuova terapia punta invece a superare proprio questo ostacolo: intervenire direttamente nell’organismo, raggiungendo il fegato e modificando il gene bersaglio senza dover ricorrere al prelievo delle cellule. Se il trattamento otterrà il via libera delle autorità regolatorie, potrebbe aprire una nuova stagione per la medicina genetica. L’eventuale approvazione da parte della FDA rappresenterebbe un passaggio storico: sarebbe il primo trattamento basato su CRISPR autorizzato per modificare il DNA direttamente all’interno del corpo umano. Tuttavia, l’entusiasmo deve essere accompagnato dalla prudenza infatti come per ogni nuova tecnologia medica, sarà fondamentale valutare attentamente la sicurezza, gli eventuali effetti indesiderati e la durata dei benefici nel lungo periodo.

Modificare il patrimonio genetico di una persona è un intervento estremamente delicato e richiede controlli rigorosi, la ricerca, comunque, sta aprendo prospettive che fino a poco tempo fa erano difficili da immaginare. In futuro, tecnologie di questo tipo potrebbero essere utilizzate per affrontare altre malattie genetiche, intervenendo direttamente sui meccanismi biologici che le provocano, la vera rivoluzione di CRISPR potrebbe quindi non essere soltanto quella di correggere o disattivare un gene, ma di cambiare il modo stesso in cui curiamo le malattie: non limitandoci più a controllarne i sintomi, ma cercando di intervenire direttamente sulle loro cause genetiche.