Alcol e Alzheimer: la scoperta sul legame tra fegato e cervello

Quando pensiamo alla malattia di Alzheimer, la prima cosa che ci viene in mente è il cervello. È naturale: si tratta di una malattia che compromette progressivamente la memoria, il pensiero e le capacità cognitive. Eppure, la ricerca scientifica sta mostrando che per comprendere meglio questa patologia potrebbe essere necessario guardare anche al di fuori del cervello. A dimostrarlo è uno studio pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica PNAS. La ricerca, ha studiato un aspetto ancora poco conosciuto: il modo in cui il fegato, quando viene danneggiato dall’alcol, può inviare segnali al cervello e contribuire ad aumentare l’infiammazione. La scoperta è interessante perché suggerisce che ciò che accade nel nostro fegato potrebbe avere conseguenze anche sulla salute del nostro cervello.

Siamo abituati a considerare i diversi organi del corpo come strutture con funzioni separate. In realtà, comunicano continuamente tra loro attraverso il sangue, gli ormoni e numerose sostanze prodotte dalle cellule. Anche il fegato e il cervello sono in costante comunicazione e questo collegamento viene chiamato asse fegato-cervello. Il fegato, oltre a svolgere un ruolo fondamentale nel metabolismo e nell’eliminazione delle sostanze potenzialmente dannose, produce e rilascia molecole che possono influenzare altri organi. Tra i mezzi utilizzati dalle cellule per comunicare ci sono gli esosomi, minuscole vescicole che possiamo immaginare come piccoli pacchetti biologici. Al loro interno trasportano informazioni sotto forma di proteine, grassi e piccoli frammenti di RNA. Una volta raggiunte altre cellule, queste vescicole possono modificarne il comportamento ed è proprio su questo sistema di comunicazione che si concentra lo studio pubblicato su PNAS. I ricercatori hanno osservato che l’esposizione ripetuta all’alcol modifica il comportamento delle cellule del fegato, chiamate epatociti , queste cellule aumentano il rilascio di piccole vescicole extracellulari, che trasportano una particolare molecola: il microRNA-122, conosciuto anche come miR-122: si tratta di una piccola molecola che aiuta a regolare il funzionamento dei geni all’interno delle cellule. Il miR-122 è particolarmente abbondante nel fegato, quando il fegato subisce un danno, questa molecola può aumentare nel sangue e diventare un segnale della sofferenza delle cellule epatiche.

La novità dello studio è che i ricercatori hanno osservato la presenza di questo microRNA anche nel cervello dei topi esposti all’alcol. Questo risultato suggerisce che le vescicole prodotte dal fegato possano contribuire a trasportare informazioni verso il sistema nervoso centrale ovvero il fegato potrebbe comunicare al cervello anche attraverso questi minuscoli messaggeri biologici. Ma cosa succede quando questi messaggi raggiungono il cervello? Uno dei protagonisti della ricerca è la microglia, un insieme di cellule che svolgono una funzione simile a quella delle cellule di difesa del sistema immunitario. La microglia controlla continuamente l’ambiente cerebrale, elimina i residui cellulari e contribuisce a proteggere i neuroni. Il suo ruolo è fondamentale, tuttavia, quando viene stimolata in modo eccessivo o prolungato, può diventare parte del problema, producendo sostanze che alimentano l’infiammazione. I ricercatori hanno osservato che le vescicole provenienti dagli epatociti esposti all’alcol possono entrare nelle cellule microgliali e modificarne la risposta. In particolare, queste cellule diventano più sensibili agli stimoli infiammatori e aumentano la produzione di alcune sostanze coinvolte nell’infiammazione, tra cui TNF-alfa e altre molecole che favoriscono il richiamo delle cellule immunitarie.

Un aspetto importante è che gli esperimenti sono stati condotti anche su cellule microgliali in laboratorio. In queste condizioni, i ricercatori hanno osservato che il miR-122 può contribuire direttamente ad amplificare la risposta infiammatoria. Quando la sua attività viene bloccata sperimentalmente, questa risposta tende ad attenuarsi. È un risultato interessante perché suggerisce che il miR-122 non sia soltanto un indicatore del danno al fegato, ma possa partecipare attivamente alla comunicazione che influenza le cellule cerebrali. La ricerca è stata condotta anche utilizzando topi APP/PS1, animali modificati geneticamente che vengono comunemente impiegati per studiare alcuni aspetti della malattia di Alzheimer. Dopo l’esposizione ripetuta all’alcol, i ricercatori hanno osservato diversi cambiamenti: segni di sofferenza del fegato, un aumento delle vescicole extracellulari e una maggiore presenza di segnali infiammatori nel fegato e nel cervello. È stata inoltre osservata una riduzione di una proteina chiamata ADAM10, questa proteina è particolarmente interessante perché partecipa al modo in cui il cervello elabora la proteina APP, coinvolta nei processi che portano alla formazione della beta-amiloide. ADAM10 contribuisce infatti a una modalità di elaborazione di APP che limita la produzione di beta-amiloide, la sua riduzione potrebbe quindi avere conseguenze importanti per l’equilibrio dei processi coinvolti nella patologia di Alzheimer. Si tratta di un collegamento molecolare che merita ulteriori approfondimenti, ma che rende ancora più interessante il ruolo del dialogo tra fegato e cervello.

Questa scoperta è importante perché per molto tempo abbiamo considerato l’Alzheimer soprattutto come una malattia che nasce e si sviluppa nel cervello, oggi sappiamo che la situazione è più complessa. Infiammazione, metabolismo, sistema immunitario e condizioni di salute degli altri organi possono contribuire a influenzare l’ambiente in cui vivono i neuroni, lo studio pubblicato su PNAS aggiunge un tassello importante a questa visione. Il fegato potrebbe infatti contribuire alla neuroinfiammazione attraverso il rilascio di vescicole contenenti miR-122, capaci di raggiungere le cellule cerebrali e modificarne la risposta. Gli scienziati potrebbero quindi studiare se il miR-122 possa diventare un indicatore utile per individuare precocemente alcuni segnali di alterazione dell’asse fegato-cervello inoltre verificare se intervenire su questa molecola o sul rilascio degli esosomi possa aiutare a ridurre i processi infiammatori.

Naturalmente, siamo ancora nel campo della ricerca sperimentale. I risultati ottenuti nei topi e nelle cellule coltivate in laboratorio non possono essere automaticamente trasferiti all’uomo. Non significa quindi che sia stato dimostrato che l’alcol provochi direttamente l’Alzheimer attraverso questo meccanismo, significa, piuttosto, che è stato individuato un possibile percorso biologico attraverso il quale l’esposizione all’alcol può influenzare processi coinvolti nella neuroinfiammazione. Per comprendere meglio una malattia complessa come l’Alzheimer potrebbe non bastare studiare ciò che accade all’interno del cervello. Potrebbe essere necessario osservare anche quello che succede nel resto dell’organismo. Il fegato, in questo scenario, non è soltanto l’organo che metabolizza l’alcol, ma potrebbe diventare un importante interlocutore del sistema nervoso centrale.