Uno studio scientifico pubblicato sulla rivista Pnas, individua nella proteina ChREBP un possibile responsabile dei danni renali associati al diabete, la sua inibizione ha ridotto le lesioni ai reni e l’albuminuria in diversi modelli animali, aprendo nuove prospettive per lo sviluppo di future terapie. Il diabete infatti può mettere a rischio anche la salute dei reni, soprattutto quando i livelli elevati di zucchero nel sangue si mantengono nel tempo, tra le complicanze più importanti c’è la malattia renale diabetica, una delle principali cause di insufficienza renale cronica. La nuova ricerca, individua un possibile meccanismo coinvolto nello sviluppo di questa patologia e apre la strada a nuove ipotesi terapeutiche, secondo i ricercatori, nei reni dei modelli animali affetti da diabete questa proteina risulta particolarmente attiva , una condizione che sembra favorire l’attivazione di processi cellulari associati al danno renale, i risultati hanno mostrato che ridurre o eliminare l’attività di questa proteina può attenuare i danni ai reni. In particolare, gli esperimenti hanno evidenziato una diminuzione dell’albuminuria, cioè la presenza anomala di albumina nelle urine, considerata un importante indicatore di sofferenza renale. Sono state osservate anche una riduzione delle lesioni ai tessuti e una minore attivazione di alcuni meccanismi cellulari legati allo stress ossidativo, quest’ultimo processo si verifica quando nell’organismo si accumula una quantità eccessiva di molecole reattive dell’ossigeno, che possono danneggiare le cellule e contribuire alla progressione delle malattie.

Un altro passaggio importante dello studio riguarda l’individuazione di D-532, una molecola sviluppata per inibire l’attività di ChREBP, attraverso uno screening di diverse sostanze, i ricercatori hanno identificato questo composto come un possibile inibitore della proteina, con effetti osservati sia in cellule umane sia in cellule di roditori. La somministrazione orale di D-532 ha inoltre mostrato risultati protettivi in diversi modelli murini diabetici, limitando la progressione della malattia renale e riducendo l’attività di ChREBP e dei geni coinvolti nei processi dannosi per i tessuti. I risultati pubblicati su PNAS sono importanti perché individuano un collegamento tra l’eccesso di glucosio all’interno delle cellule e l’attivazione di meccanismi genetici che possono contribuire al deterioramento della funzione renale, la ricerca, tuttavia, è ancora in una fase sperimentale infatti gli effetti protettivi osservati negli animali non dimostrano ancora che la stessa strategia possa funzionare nell’uomo, saranno necessari ulteriori studi per verificare la sicurezza, l’efficacia e le eventuali applicazioni cliniche della molecola D-532.

La scoperta rappresenta comunque un passo avanti nella comprensione della malattia renale diabetica poiché individuare i meccanismi che collegano l’iperglicemia al danno dei reni potrebbe infatti permettere, in futuro, di sviluppare trattamenti più mirati, capaci di intervenire non soltanto sulle conseguenze del diabete, ma anche sui processi cellulari che favoriscono la comparsa delle sue complicanze.