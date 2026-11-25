Gli scienziati stanno imparando a modificare direttamente le connessioni tra i neuroni, eliminandone alcune e rafforzandone altre, una tecnologia sperimentata sugli animali apre scenari inediti per comprendere e, in futuro, trattare depressione, disturbo post-traumatico da stress e altre patologie psichiatriche. Ma quanto siamo vicini a poter intervenire sul cervello umano? Se un giorno fosse possibile intervenire sui circuiti del cervello per modificarne il funzionamento, correggere connessioni alterate e contribuire a ristabilire un equilibrio nelle reti neuronali coinvolte nei disturbi mentali? Quella che fino a pochi anni fa sembrava un’ipotesi fantascientifica sta diventando un campo concreto di ricerca scientifica. Una nuova frontiera della neuroscienza punta infatti a modificare direttamente l’architettura delle connessioni cerebrali, intervenendo sulle sinapsi, le strutture attraverso le quali i neuroni comunicano tra loro. A raccontare questa prospettiva è Scientific American, nell’articolo pubblicato il 29 ottobre 2026, intitolato «Scientists can now rewire living brains», ovvero «Gli scienziati possono ora riconfigurare i cervelli viventi».

Il termine rewire, letteralmente ricablare, descrive bene la portata della ricerca: non si tratta semplicemente di aumentare o diminuire l’attività elettrica del cervello, ma di intervenire sulla sua stessa organizzazione biologica. Una possibilità che potrebbe aprire nuove strade nella comprensione e nel trattamento di alcune patologie neurologiche e psichiatriche, per comprendere la portata di questa innovazione bisogna partire da una caratteristica fondamentale del nostro sistema nervoso: la neuroplasticità infatti il cervello umano contiene circa 86 miliardi di neuroni, collegati attraverso una rete estremamente complessa di connessioni. Queste connessioni, chiamate sinapsi, permettono la trasmissione delle informazioni e rendono possibili funzioni come memoria, apprendimento, emozioni, attenzione e comportamento. Contrariamente a quanto si pensava in passato, il cervello non è una struttura fissa infatti le sue reti cambiano continuamente in risposta alle esperienze, all’apprendimento, all’ambiente e agli stimoli ricevuti. Alcune connessioni si rafforzano, altre si indeboliscono e altre ancora vengono eliminate. È proprio questa capacità di riorganizzazione a rendere possibile l’apprendimento e l’adattamento.

La nuova sfida scientifica consiste nel riuscire a guidare questi processi con una precisione sempre maggiore. Negli ultimi vent’anni la neuroscienza ha sviluppato strumenti capaci di controllare l’attività di specifici gruppi di neuroni, tra questi c’è l’optogenetica, una tecnica che utilizza proteine sensibili alla luce per attivare o inibire determinate cellule nervose, attraverso modificazioni genetiche, i ricercatori rendono alcuni neuroni sensibili a stimoli luminosi, ottenendo un controllo molto preciso della loro attività. Questa tecnologia ha permesso di comprendere meglio quali circuiti cerebrali partecipano alla memoria, alla paura, alla motivazione e ad altri comportamenti ma modificare l’attività di un neurone non significa necessariamente modificare la struttura delle sue connessioni. La nuova generazione di strumenti punta proprio a superare questo limite: intervenire direttamente sulle sinapsi, aggiungendone alcune, eliminandone altre o modificando l’organizzazione dei circuiti ma di modificarne il cablaggio biologico.

Una delle strategie descritte nella ricerca utilizza proteine progettate per riconoscere specifiche cellule e interagire con le loro connessioni, il sistema sfrutta una sorta di meccanismo molecolare basato su proteine complementari, paragonabili a una chiave e a una serratura. In questo modo i ricercatori possono indirizzare l’intervento verso determinati tipi cellulari, coinvolgendo anche gli astrociti, cellule del sistema nervoso che svolgono numerose funzioni di supporto e regolazione. Gli astrociti partecipano infatti anche al rimodellamento delle sinapsi, contribuendo a eliminare alcune connessioni neuronali durante i processi di organizzazione delle reti cerebrali , sfruttando questa proprietà, gli scienziati hanno sviluppato strumenti sperimentali capaci di intervenire sulla struttura dei collegamenti tra neuroni. Il risultato è stato particolarmente interessante: le connessioni rimaste si sono rafforzate e gli animali hanno mostrato prestazioni migliori in alcuni test di memoria rispetto agli animali non sottoposti alla modifica, si tratta di un risultato sperimentale importante perché dimostra che intervenire sulla struttura delle connessioni può modificare il funzionamento di un circuito cerebrale. Non significa, tuttavia, che sia possibile migliorare indiscriminatamente la memoria o riprogrammare a piacimento il cervello umano.

Il vero interesse di queste tecnologie riguarda le possibili applicazioni future in psichiatria poiché molti disturbi mentali sono associati ad alterazioni del funzionamento dei circuiti cerebrali. Nella depressione, nel disturbo post-traumatico da stress e nel disturbo ossessivo-compulsivo, ad esempio, sono state osservate modificazioni nell’attività e nella comunicazione tra diverse regioni del cervello. Queste condizioni sono complesse e non dipendono da una singola connessione neuronale, coinvolgono reti distribuite, processi biologici, fattori genetici, esperienze personali e condizioni ambientali, tuttavia, poter intervenire in maniera selettiva sulle connessioni potrebbe offrire in futuro un approccio diverso rispetto ai trattamenti che agiscono su sistemi più ampi. L’obiettivo sarebbe individuare i circuiti coinvolti in determinati sintomi e sviluppare strumenti capaci di modificarne il funzionamento con maggiore precisione.