Sono tra gli alimenti vegetali più antichi della nostra alimentazione, ma oggi le lenticchie sono al centro di un rinnovato interesse scientifico. Fibre, proteine, folati, ferro e composti bioattivi ne fanno un alimento di grande interesse nutrizionale. Non tutte, però, hanno le stesse caratteristiche: colore, varietà, presenza della buccia e modalità di cottura possono influenzarne la composizione e la digeribilità. Per molto tempo sono state considerate un alimento semplice, economico, legato soprattutto alla tradizione contadina. Oggi le lenticchie occupano una posizione importante negli studi sull’alimentazione preventiva e sulla qualità della dieta. Il motivo non risiede in un singolo nutriente, ma nella combinazione di fibre, proteine vegetali, carboidrati complessi, vitamine e minerali che le rende particolarmente interessanti per il metabolismo umano.

Appartenenti alla famiglia delle Fabaceae, le lenticchie (Lens culinaris) rappresentano una delle principali fonti vegetali di proteine e micronutrienti. Il loro valore nutrizionale è stato rivalutato anche nell’ambito dei modelli alimentari mediterranei, nei quali i legumi costituiscono una componente fondamentale. Ma parlare genericamente di lenticchie può essere riduttivo infatti le diverse varietà presentano caratteristiche botaniche e organolettiche differenti, che si riflettono anche sulla loro composizione nutrizionale. Verdi, marroni, rosse, gialle e nere: le lenticchie si distinguono per dimensioni, consistenza, spessore della buccia e presenza di pigmenti naturali, le lenticchie verdi e marroni, generalmente commercializzate intere, conservano una struttura più compatta durante la cottura. La presenza della buccia contribuisce al contenuto di fibre e di alcuni composti fenolici, sostanze vegetali studiate per la loro attività antiossidante. Le lenticchie rosse, spesso ottenute dalla decorticazione di varietà a seme rosso o arancione, hanno invece perso il rivestimento esterno. Questo spiega la loro consistenza più morbida e la maggiore rapidità di cottura. La decorticazione riduce una parte delle fibre e di alcuni composti presenti nella buccia, ma non elimina il valore proteico e minerale del seme. Particolarmente interessanti sono le lenticchie nere Beluga, caratterizzate da pigmenti scuri appartenenti alla famiglia dei polifenoli, la presenza di questi composti contribuisce alle caratteristiche antiossidanti dell’alimento, anche se non è corretto attribuire automaticamente a una varietà un beneficio clinico superiore alle altre. In Italia esistono inoltre produzioni di particolare pregio, come le lenticchie di Castelluccio di Norcia IGP, apprezzate per le dimensioni ridotte, la buccia sottile e le caratteristiche culinarie. La distinzione fondamentale, quindi, non riguarda soltanto il colore: anche la varietà botanica, le condizioni di coltivazione, la conservazione e la lavorazione determinano differenze nutrizionali.

Dal punto di vista nutrizionale, le lenticchie secche contengono mediamente circa 23-25 grammi di proteine per 100 grammi di prodotto, con valori che possono variare secondo la varietà e le condizioni di coltivazione. Dopo la cottura, la concentrazione diminuisce per effetto dell’assorbimento dell’acqua: 100 grammi di lenticchie cotte apportano generalmente circa 9 grammi di proteine , si tratta di proteine vegetali di buona qualità, anche se il loro profilo aminoacidico presenta una quantità relativamente limitata di alcuni aminoacidi solforati, soprattutto metionina. L’associazione con cereali, come riso, farro, orzo e frumento, permette di migliorare l’equilibrio aminoacidico complessivo del pasto. Un altro elemento determinante è rappresentato dalle fibre alimentari. Le lenticchie ne contengono una quantità significativa, comprendente frazioni solubili e insolubili. Queste componenti svolgono funzioni differenti: contribuiscono alla regolarità intestinale, influenzano la velocità di assorbimento dei nutrienti e rappresentano un substrato fermentabile per alcuni microrganismi del microbiota intestinale.

La fermentazione delle fibre produce acidi grassi a catena corta, come acetato, propionato e butirrato, molecole coinvolte nella fisiologia intestinale e nei processi metabolici e questo è uno dei motivi per cui il consumo regolare di legumi viene considerato un elemento favorevole all’interno di un’alimentazione equilibrata. Le lenticchie sono particolarmente interessanti anche per il contenuto di vitamine idrosolubili, soprattutto quelle appartenenti al gruppo B. Tra queste spiccano i folati, cioè la vitamina B9, indispensabili per la sintesi del DNA, la divisione cellulare e la normale formazione delle cellule del sangue. Il loro ruolo assume particolare rilevanza durante la gravidanza, quando un adeguato apporto di folati è essenziale per il corretto sviluppo del tubo neurale dell’embrione. Sono presenti anche tiamina (B1), riboflavina (B2), niacina (B3) e vitamina B6, coinvolte nel metabolismo energetico, nel funzionamento del sistema nervoso e nel metabolismo degli aminoacidi.

Le lenticchie, invece, non rappresentano una fonte significativa di vitamina B12, vitamina presente naturalmente soprattutto negli alimenti di origine animale, un aspetto da considerare riguarda la sensibilità delle vitamine idrosolubili al calore e alla dispersione nell’acqua di cottura. Tempi prolungati e grandi quantità di acqua possono ridurne il contenuto finale. Il valore delle lenticchie non si esaurisce nelle proteine e nelle fibre, sono anche una fonte interessante di minerali. Il ferro contribuisce alla formazione dell’emoglobina, la proteina che trasporta l’ossigeno nel sangue. Tuttavia, quello contenuto nei legumi è ferro non-eme, caratterizzato da una biodisponibilità generalmente inferiore rispetto al ferro eme presente negli alimenti animali. La presenza di fitati, sostanze naturalmente contenute nei semi e nei legumi, può limitarne ulteriormente l’assorbimento. È qui che entra in gioco un’importante strategia nutrizionale: associare le lenticchie ad alimenti ricchi di vitamina C. come pomodori, peperoni, agrumi, kiwi e succo di limone possono favorire l’assorbimento del ferro non-eme.

Il magnesio partecipa a numerose reazioni enzimatiche, alla funzione muscolare e alla trasmissione nervosa. Il potassio contribuisce alla regolazione della pressione arteriosa e alla normale contrazione muscolare, mentre lo zinco interviene nel funzionamento del sistema immunitario e nella sintesi proteica. Uno degli aspetti più interessanti della ricerca nutrizionale riguarda l’effetto dei legumi sul metabolismo glucidico e lipidico, le lenticchie contengono carboidrati complessi, amido resistente e fibre, componenti che contribuiscono a modulare la risposta glicemica dopo il pasto. Rispetto a molti alimenti ricchi di carboidrati raffinati, i legumi presentano generalmente un indice glicemico più basso, ciò significa che, nelle condizioni appropriate, determinano un aumento della glicemia più graduale .Le fibre solubili possono contribuire alla riduzione del colesterolo LDL, mentre il basso contenuto di grassi saturi e l’apporto di minerali rendono le lenticchie un alimento coerente con i modelli alimentari cardioprotettivi.

Le evidenze scientifiche disponibili associano il consumo regolare di legumi a una migliore qualità complessiva della dieta e a diversi indicatori favorevoli della salute metabolica. È importante, tuttavia, distinguere tra associazione epidemiologica e causalità: le lenticchie non sono un farmaco e non curano diabete, ipertensione o ipercolesterolemia. Il loro beneficio va interpretato nel contesto dell’intero modello alimentare e preservare il valore nutrizionale, la preparazione domestica non è un dettaglio secondario infatti il trattamento termico modifica la struttura dell’amido e delle proteine, migliora la digeribilità e contribuisce a ridurre alcuni fattori antinutrizionali naturalmente presenti nei legumi. Dopo aver eliminato eventuali impurità e sciacquato le lenticchie, è possibile procedere direttamente alla cottura per le varietà che non necessitano di ammollo.

È preferibile utilizzare una temperatura moderata, evitando un’ebollizione troppo vigorosa e tempi eccessivamente lunghi. Le lenticchie rosse decorticate richiedono generalmente 10-15 minuti, mentre quelle verdi e marroni possono necessitare di 20-40 minuti, a seconda della dimensione e della conservazione. Per chi non è abituato ai legumi, la strategia più efficace è introdurli gradualmente, aumentando le porzioni nel tempo, le lenticchie dimostrano come un alimento tradizionale possa avere un ruolo importante nella nutrizione contemporanea. Il loro interesse scientifico deriva dalla sinergia tra proteine vegetali, fibre, amido resistente, folati, ferro, magnesio e composti fenolici, le diverse varietà offrono caratteristiche culinarie e compositive differenti, ma nessuna può essere considerata universalmente superiore alle altre.